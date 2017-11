Nach Nordkoreas Raketentest Deutschland reduziert Diplomaten

Deutschland zieht nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas einige Diplomaten aus Pjöngjang ab. Damit folgt Berlin der Forderung der USA - allerdings in geringerem Umfang. Die US-Regierung will Nordkorea komplett abschotten, stößt mit diesem harten Kurs aber auf Kritik.

Als Reaktion auf die fortwährenden Provokationen Nordkoreas und den jüngsten Raketentest des Landes will Deutschland seine diplomatischen Beziehungen zu Pjöngjang einschränken. Das Personal in der deutschen Botschaft in Pjöngjang solle reduziert werden, teilte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson in Washington mit. Darunter befinde sich aber nicht der deutsche Botschafter in Nordkorea, Thomas Schäfer.

Allerdings ist zunächst noch unklar, wie viele Mitarbeiter zurückbeordert werden sollen. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge handele es sich lediglich um einen Diplomaten. Die Agentur AFP sprach von zwei Diplomaten, die bereits abberufen wurden, ein dritter solle folgen.

Das Auswärtige Amt habe den nordkoreanischen Botschafter in Berlin bereits über den Abzug des Personals informiert. Im Gegenzug solle auch Nordkorea Diplomaten aus Deutschland abberufen. Gabriel ließ offen, ob der "diplomatische Druck auf Nordkorea" noch weiter erhöht werden solle. Das würde in Absprache mit weiteren EU-Staaten entschieden.

"Anker in Pjöngjang" nicht lichten

Zuvor hatte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums Länder weltweit dazu aufgefordert, sämtliche Verbindungen in den Bereichen Militär, Wissenschaft, Technik und Handel mit Nordkorea zu kappen. Das US-Außenministerium rief direkt das Auswärtige Amt in Berlin dazu auf, den Botschafter Schäfer abzuziehen.

Das war allerdings bei mehreren Politikern in Europa auf Widerspruch gestoßen. Aus der Sicht des Transatlantik-Koordinators der Bundesregierung und außenpolitischen Sprechers der Union, Jürgen Hardt, wäre das ein falsches Signal. Letztlich könne es in dem Streit mit Nordkorea nur eine diplomatische Lösung geben und dafür sei es gut, wenn Europa mit der deutschen Botschaft "einen Anker in Pjöngjang" hätten.

Im ARD-Morgenmagazin warnte auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn explizit davor, die Gespräche mit Nordkorea abzubrechen: "Wenn alles geschlossen wird, alle Dämme gebrochen sind, dann bleibt ja nur eines: Dass man dann mit Gewalt reagiert. Und das kann ja auch nicht gehen."

Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg, zum Nordkorea-Konflikt

Morgenmagazin, 30.11.2017







Russland: USA provozieren Kim

Eine weitere Kernforderungen, die UN-Botschafterin Haley als Konsequenz nach dem weiteren Raketentest aufstellte: Von China soll kein Öl mehr nach Nordkorea geliefert werden. Die Volksrepublik hatte seinen Export in das Nachbarland bereits im Oktober eingestellt, jedoch nicht komplett gestoppt.

Doch China reagierte ablehnend auf den Appell von den USA. Der Konflikt mit Nordkorea müsse durch "Verhandlung und Dialog" gelöst werden, betonte der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang die in den vergangenen Monaten schon so oft wiederholte Haltung der Regierung Pekings.

Und auch Russland zieht die Wirkung von weitere Sanktionen in Zweifel. Der Druck durch Strafmaßnahmen sei "erschöpft", zitierte die Nachrichtenagentur Tass den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Der Politiker übte harsche Kritik an der harten Gangart der USA. Diese Haltung könne den jüngsten Raketentest sogar provoziert haben, sagte Russlands Außenminister Lawrow weiter: "Es scheint, als ob alles mit der Absicht gemacht wurde, damit Kim Jong Un ausrastet und eine weitere verzweifelte Tat unternimmt."

USA drängen auf Abbruch diplomatischer Beziehungen

tagesschau 14:00 Uhr, 30.11.2017, Markus Schmidt, ARD New York







"Welt näher an Krieg herangeführt"

Bereits im September hatte US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit "völliger Zerstörung" gedroht - eine Warnung, die UN-Botschafterin Haley nun wiederholte. Mit seinem Test einer Interkontinentalrakete habe sich das nordkoreanische Regime für "die Aggression entschieden" statt für einen friedlichen Prozess und die "Welt näher an einen Krieg herangeführt".

Jede US-Stadt in Reichweite?

Nordkorea hatte am Mittwoch (Ortszeit) eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 getestet. Anschließend erklärte das autokratisch geführte Land, das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen. Südkoreas Militär berichtete, die Rakete sei 4500 Kilometer hoch geflogen - zehnmal höher als die Umlaufbahn der internationalen Raumstation ISS. Nach etwa 50 Minuten sei die Rakete 960 Kilometer weiter und damit 250 Kilometer westlich von Japan ins Meer gestürzt.

Nordkorea kann mit neuer Rakete US-Festland erreichen

tagesschau 20:00 Uhr, 29.11.2017, Uwe Schwering, ARD Tokio







Über dieses Thema berichteten am 30. November 2017 die tagesschau um 14:00 Uhr und das ARD-Morgenmagazin um 08:14 Uhr.