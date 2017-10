Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den deutschstämmigen US-Amerikaner Joachim Frank. Mit ihm werden der Schweizer Jacques Dubochet und der Brite Richard Henderson für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie ausgezeichnet.

Der deutschstämmige US-Amerikaner Joachim Frank, der Schweizer Jacques Dubochet und der Brite Richard Henderson bekommen den Nobelpreis für Chemie 2017. Das teilte die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften mit. Die Forscher werden damit für ihren Beitrag zur Entwicklung der Kryo-Elektronenmikrokospie gewürdigt - einem Methode zur besseren, dreidimensionalen Darstellung von Bio-Molekülen.

Der Preis ist insgesamt mit umgerechnet rund 935.000 Euro dotiert. Mit der Bekanntgabe der Preisträger für Chemie ist die Auszeichnung bereits in drei Kategorien vergeben: Am Montag wurde den US-Forschern Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young der Nobelpreis für Medizin zugesprochen, am Dienstag ging der Physik-Nobelpreis an Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne. Am Donnerstag wird bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis erhält, der Friedensnobelpreis ist am Freitag in Oslo dran.

