Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die drei US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

Den diesjährigen Nobelpreis für Medizin bekommen die drei US-Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckung molekularer Kontrollmechanismen, wie das Nobelkomitee des Karolinska-Instituts in Stockholm bekanntgab.

"Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young waren in der Lage, einen Blick ins Innere unserer biologischen Uhr zu werfen und ihre Funktionsweise zu beleuchten", hieß es von der Nobeljury. "Ihre Entdeckungen erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus so anpassen, dass er mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt."

Mehr zum Thema Nobelpreis für Medizin an Japaner Yoshinoro Ohsumi, 03.10.2016

In den vergangenen 116 Jahren haben 211 Menschen den Medizinnobelpreis erhalten, darunter zwölf Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie. 2016 wurde der japanische Forscher Yoshinori Ohsumi für die Entdeckung des sogenannten Autophagie-Mechanismus ausgezeichnet. Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen.

Fast eine Millionen Euro Preisgeld

Die Nobelpreise werden seit 1901 vergeben. Jeder der insgesamt sechs Nobelpreise ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das entspricht etwa 940.000 Euro. Am Dienstag und Mittwoch wollen die Jurys dann die Preisträger für Physik und Chemie bekanntgeben.

Neben den drei wissenschaftlichen Preisen für Physik, Chemie, und Medizin gibt es Auszeichnungen für Literatur und Friedensbemühungen. Der Friedensnobelpreis kann auch an Organisationen verliehen werden. Wer ihn in diesem Jahr bekommt, wird am Freitag in Oslo bekanntgegeben.

Verleihung an Nobels Todestag

Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften in einer Woche an der Reihe.

Überreicht werden alle Preise am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel. Seit 1980 vergibt die schwedische Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards - oft auch Alternative Nobelpreise genannt.