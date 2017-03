Die Niederlande sagen "Ja" zu EU: Bei den Parlamentswahlen hat sich Ministerpräsident Rutte klar gegen den Rechtspopulisten Wilders durchgesetzt. Laut letzter Hochrechnung erhielt seine rechtsliberale Partei 21 Prozent der Stimmen, Wilders PVV 13 Prozent.

Von Malte Pieper, ARD-Studio Brüssel, zzt. Den Haag

Der Jubel wollte kein Ende nehmen, als der Wahlsieger, Ministerpräsident Mark Rutte, bei der Party seiner Rechtsliberalen (VVD) eintraf. Mit einem so deutlichen Vorsprung hatten hier selbst die größten Optimisten nicht gerechnet.

Bis zum Wochenende, bis die Spannungen im Verhältnis zur Türkei eskalierten und Rutte eine Ministerin aus Ankara des Landes verwies, hatte er noch Kopf-an-Kopf gelegen mit Rechtspopulist Geert Wilders und dessen "Partei für die Freiheit" (PVV). Erst danach gingen seine Umfragewerte immer weiter nach oben. "Das war heute ein Fest für die Demokratie", ruft Rutte seinen Parteifreunden zu: "Und das seht ihr in ganz Europa: Ich habe schon eine ganze Reihe europäischer Regierungschefs am Telefon gehabt, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Es ist auch ein Abend, an dem die Niederlande nach dem Brexit und den Wahlen in den USA 'Nein' gesagt haben zu diesem 'falschem Populismus'."

Wilders erhält 13 Prozent

Der so angesprochene Geert Wilders reagierte zunächst nur über sein Lieblingsmedium, den Kurznachrichtendienst Twitter: "Rutte ist mich noch lange nicht los", ließ er wissen. Wenngleich klar ist, dass Wilders sich deutlich mehr erhofft hatte als die rund 13 Prozent, die für ihn unter dem Strich übrig blieben. Stärkste Kraft wolle er werden, hatte er immer wieder betont, und die Niederlande aus der EU führen. Daraus wird nun nichts.

Parteien im Parlament In der neu gewählten Zweiten Kammer werden laut Hochrechnungen (ausgezählt 89,2 Prozent) folgende 13 Parteien vertreten sein:

VVD: Volkspartei für Freiheit und Demokratie, rechtsliberal

PVV: Partei für die Freiheit, rechtspopulistisch

CDA: Christdemokratischer Appèl (Aufruf)

D66, Democraten 66, linksliberal

GroenLinks: Grün-linke Partei

PvdA: Partei für die Arbeit, Sozialdemokraten

Denk: Migrantenpartei

ChristenUnie: sozial-christlich

Forum voor Democratie: rechts-national

SGP: Staatkundig Gereformeerde Partij, orthodox-reformiert

PvdD: Partei für die Tiere

50plus: Seniorenpartei

Vier Parteien für eine Mehrheit nötig

Nicht mehr viel wird auch aus dem bisherige Koalitionspartner Ruttes, aus den Sozialdemokraten (PvdA). Sie wurden nicht nur abgestraft, sie wurden regelrecht verprügelt. Von einst 25 Prozent bleiben der stolzen Arbeiterpartei gerade noch um die sechs Prozent übrig. Die Wähler nahmen der PvdA die Reformpolitik der letzten Jahre übel, die deutlichen Einschnitte ins Sozialsystem. Gewonnen haben vor allem Parteien rund um die Mitte: Christdemokraten (CDA) und Linksliberale (D66) verbuchen deutliche Gewinne, die Grünen können ihr Ergebnis vervierfachen. Mindestens diese vier Parteien wären für eine Mehrheit nötig.

Ob es aber auch so kommt, da will sich Rutte nicht in die Karten schauen lassen: "Jetzt ist vor allem wichtig, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten Erfolg dabei haben, das Land wieder zusammenzubringen und eine stabile Regierung zu bilden. Dafür werde ich alles geben."

Koalitionsverhandlungen werden dauern

Ein Bündnis aus VVD, CDA, D66 und Grünen wäre ein absolutes Novum in den Niederlanden. Die Grünen zum Beispiel, die hier "Grünlinks" heißen und von ziemlich weit links kommen, haben noch nie regiert. Und ausgemacht scheint ohnehin noch nichts, denn der Chef der Sozialisten, also der niederländischen Linkspartei, Emil Roemer, versucht bereits das Lager jenseits von Rutte und Wilders zu einen: "Macht wahr, sage ich meinen Kollegen, was ihr vor den Wahlen gesagt habt: 'Wir verhelfen Mitte-Rechts nicht zu einer Mehrheit'. Lasst uns einen Block bilden, dass wir eine möglichst progessive Regierung formen können. Das wird schwierig, aber dafür setze ich mich ein."

Den Niederlanden stehen nun wochenlange Koalitionsverhandlungen bevor, das Parlament ist zersplittert. Welche und wie viele Parteien am Ende die Regierung bilden, könnte sich erst im Frühsommer entscheiden. Klar ist nur: Rechtspopulist Wilders wird nicht dabei sein.