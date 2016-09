Der Verdächtige, der im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag von New York gesucht wurde, ist gefasst worden. Der US-Amerikaner afghanischer Herkunft steckt möglicherweise auch hinter den gefundenen Sprengsätzen von New Jersey.

Der nach dem Bombenanschlag in New York gesuchte Tatverdächtige ist offenbar gefasst worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich Polizeiangaben zufolge um Ahmad Khan Rahami - ein US-Amerikaner, der gebürtiger Afghane ist. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt Elizabeth in New Jersey, Christian Bollwage, mit.

Fernsehbilder zeigten den Verdächtigen auf einer Trage liegend in Gewahrsam der Polizei. Er war bei Bewusstsein und hatte mehrere Verletzungen. US-Medien berichteten, es sei in Linden (New Jersey) gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) zu einem Schusswechsel gekommen. Dabei seien zwei Polizisten verletzt worden: Einer sei in seine schusssichere Weste getroffen worden, ein anderer durch Glassplitter verletzt oder ebenfalls angeschossen worden. Den Angaben zufolge ist keine der Verletzungen lebensgefährlich.

Auch für Sprengsätze in New Jersey verantwortlich?

Es wird vermutet, dass der 28-Jährige auch für die in New Jersey in einem Rucksack gefundenen Sprengsätze verantwortlich ist.

In New York waren bei einer Explosion am Samstag 29 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen leicht. Wenige Stunden vor diesem Anschlag war im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe an der Strecke eines Wettlaufs explodiert, drei weitere Sprengsätze wurden in der Nähe gefunden. Am Sonntagabend dann wurde am Bahnhof von Elizabeth ebenfalls in New Jersey ein Paket mit mehreren Sprengsätzen entdeckt.

Nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden hatte der Anschlag vom Wochenende in New York offenbar einen terroristischen Hintergrund. Nach Angaben des Senders NBC gibt es allerdings keine direkte Verbindung zum "Islamischen Staat". NBC berief sich auf mehrere Quellen in Ermittlerkreisen. Man könne zwar nicht ausschließen, dass der oder die Täter vom IS inspiriert gewesen seien, aber es gebe keinerlei Anhaltspunkte für etwas wie einen Auftrag.