FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer bekräftigt, nichts von dem Nazi-Liederbuch der Burschenschaft "Germania" gewusst zu haben. Österreichs Bundespräsident van der Bellen zweifelt an seiner Aussage und ist empört.

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien

Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen fand sehr deutliche Worte. Gegenüber dem ORF sagte das Staatsoberhaupt: "Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich diese Texte gelesen habe; dass es möglich ist, auf diese Weise in einem Lied den Massenmord nicht nur darzustellen, sondern zu verhöhnen. Alle Mitglieder dieser Burschenschaft müssen es gewusst haben, was in diesem Liederbuch drinsteht. Auch der Vize-Obmann muss das gewusst haben, oder nicht?!"

Damit schaltet sich das Staatsoberhaupt Österreichs in eine heftige innenpolitische Kontroverse ein, in der es im Wesentlichen um das Verhältnis der rechtspopulistischen FPÖ zu Antisemitismus und Nazi-Vergangenheit geht.

Im Zentrum der Debatte steht der Spitzenkandidat der FPÖ für die Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Niederösterreich, Udo Landbauer, und dessen bisherige Mitgliedschaft in der Burschenschaft Germania. Die Wochenzeitung Falter hatte in dieser Woche Passagen aus dem Liederbuch der Burschenschaft Landbauers veröffentlicht, in denen sich antisemitische und nazi-verherrlichende Texte finden.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Der 31-jährige beteuerte, nichts von diesen Liedern gewusst zu haben. Zudem sei er der Staatsanwaltschaft dankbar. Sie hatte gestern Ermittlungen gegen unbekannt wegen des Verstoßes gegen das sogenannte "Verbotsgesetz" aufgenommen.

Dort steht u.a. unter Strafe, "wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht."

Mit Blick auf die Burschenschaft des FPÖ-Spitzenkandidaten für Niederösterreich Landbauer sagte Bundespräsident van der Bellen: "Was ist das überhaupt für ein Verein? Wieviel Wiederbetätigung liegt hier vor? Und jetzt erklärt man uns, das hat ja keiner gesehen?"

FPÖ-Innenminister nimmt Landbauer in Schutz

FPÖ-Innenminister Kickl nimmt Landbauer in Schutz.

Der neue FPÖ-Innenminister Herbert Kickl erklärte, sein Parteifreund Landbauer sei zu dem Zeitpunkt, als dieses Liederbuch in Umlauf gebracht worden sei, elf Jahre alt gewesen. Er sei viel später in diese Verbindung eingetreten und habe sich auch ab dem Moment, wo er von diesen Dingen Kenntnis erhalten habe, unmissverständlich und klar distanziert.

Kultusgemeinde bleibt Gedenkstunde fern

Aus Protest gegen die FPÖ blieb die israelitische Kultusgemeinde einer Holocaust-Gedenkstunde im österreichischen Parlament fern. Der Vorsitzende der Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, begründete den Boykott am Telefon so: "40 Prozent der Mitglieder des Parlaments der FPÖ sind Burschenschaftler und seit es die neue Regierung gibt, gibt es immer wieder antisemitische Rülpser und so weiter. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben, und mit solchen Leuten wollen wir auch nicht denen gedenken, die in der Shoa umgekommen sind."

Parlamentspräsident Sobotka von der konservativen Volkspartei äußerte Verständnis für die Entscheidung der israelitischen Kultusgemeinde, der Gedenkveranstaltung im Parlament fernzubleiben.

Skandal um Nazi-Lied schlägt hohe Wellen

Clemens Verenkotte, ARD Wien

26.01.2018 06:43 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.