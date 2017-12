Streit zwischen Türkei und Israel "Terrorstaat" vs. "Morallektionen"

Zuerst hatte der türkische Präsident Israel als "Terrorstaat" bezeichnet - diese "Morallektionen" wies der israelische Premier zurück und teilte seinerseits gegen Erdogan aus. Der ließ auch das nicht unkommentiert. So sorgt Trumps Jerusalem-Entscheidung weiter für Unruhe.

Israels Premier Benjamin Netanyahu hat die scharfe Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen und mit einem Gegenangriff gekontert: "Ich bin es nicht gewohnt, Lektionen über Moral von einem Anführer zu bekommen, der in seiner Heimat Türkei kurdische Dörfer bombardiert, Journalisten einsperrt, dem Iran beim Umgehen internationaler Sanktionen hilft, und der Terroristen, einschließlich im Gazastreifen, dabei hilft, unschuldige Menschen zu töten", sagte Netanyahu auf einer Pressekonferenz in Paris.

Erdogan hatte Israel zuvor in einer öffentlichen Rede als "Terrorstaat" bezeichnet und gesagt, man werde Jerusalem nicht einem Land der "Kindermörder" überlassen. Hintergrund ist der Streit um Jerusalem und die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Stadt als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Bei einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in der Stadt Sivas sagte Erdogan: "Palästina ist ein unschuldiges Opfer (...) Was Israel anbelangt, das ist ein terroristischer Staat, ja, terroristisch!"

Erdogan ließ auch die Reaktion aus Israel darauf nicht unkommentiert stehen: Ein Sprecher des türkischen Präsidenten sagte, er verurteile Netanyahus Äußerungen über Erdogan "aufs Schärfste". "Statt unser Land und unseren Anführer anzugreifen, müssen die israelischen Bevollmächtigten die Besetzung des palästinensischen Bodens beenden."

Macron fordert "mutige Gesten" von Israel

Der Konflikt, den Trump mit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels ausgelöst hatte, war auch Thema beim Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Netanyahu in Paris. Macron sagte, er habe Netanyahu erklärt, dass er Trumps Schritt missbillige. Er forderte von dem israelischen Premierminister "mutige Gesten" gegenüber den Palästinensern, um "aus der derzeitigen Sackgasse herauszukommen". Dazu zähle ein vorläufiger Baustopp für die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten.

Auch andere "vertrauensbildende Maßnahmen" seien notwendig, um den derzeitigen Stillstand bei den Nahost-Friedensverhandlungen zu überwinden. Einzige Möglichkeit, den Nahost-Konflikt beizulegen, sei eine Zwei-Staaten-Lösung, bekräftigte der französische Präsident. Zugleich verurteilte er die jüngsten Ausschreitungen in den Palästinensergebieten.

US-Regierung: Mit heftigen Reaktionen gerechnet

Netanyahu bescheinigte den USA, sie unternähmen "ernsthafte Anstrengungen" für Frieden in Nahost. Ein Sprecher von Trump betonte, der US-Präsident strebe weiterhin eine "dauerhafte Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern" an.

Die US-Regierung verteidigte trotz der Proteste und Ausschreitungen der vergangenen Tage - insbesondere in muslimischen Ländern - Trumps Jerusalem-Entscheidung. Die USA hätten mit heftigen Reaktionen gerechet, aber mutige Entscheidungen wie diese zögen so etwas nach sich, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, dem Sender CNN. Sie sei fest davon überzeugt, dass die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels den Friedensprozess vorantreibe. Mittlerweile sei Sonntag "und der Himmel ist nicht eingestürzt", sagte Haley.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 10. Dezember 2017 um 17:05 Uhr.