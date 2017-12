Nach dem Freitagsgebet entlädt sich in Israel und Palästinensergebieten der Zorn über die US-Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Bislang ist von einem Toten die Rede. Ob aber nun die dritte Intifada droht, ist umstritten.

Von Kilian Neuwert, ARD-Studio Tel Aviv

Palästinenser demonstrieren vor dem Damaskustor am Rande der Jerusalemer Altstadt. Nach dem Freitagsgebet auf dem Tempelberg haben sie sich versammelt. Hunderte bis Tausende rufen in der ganzen Stadt Parolen gegen Israel und gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Den ganzen Tag über bleibt die Atmosphäre in Jerusalem angespannt.

Einige Palästinenser sind überzeugt, dass die dritte Intifada nun bevorsteht: "Ich glaube ja. Wissen Sie warum? Trump hat Jerusalem an die Israelis gegeben. Aber das darf er gar nicht. Diese Stadt gehört den Palästinensern. Dieses Land gehört den Muslimen, den Palästinensern. Sie vergeben Land, das denen gar nicht gehört. Trump kann Jerusalem nicht verkaufen."

Proteste gegen Trumps Jerusalem-Entscheidung

Starke Präsenz der Polizei

Trotz derart deutlicher Worte bleibt es in Jerusalem nach dem Freitagsgebet verhältnismäßig friedlich. Diese Bilanz zieht Polizeisprecher Micki Rosenfeld am Nachmittag. Dennoch macht Rosenfeld deutlich, dass die Israelische Polizei auch weiterhin verstärkt Präsenz in der Stadt zeigen will:

"Die israelische Polizei hat den ganzen Tag über die Sicherheitslage in Jerusalem beurteilt. So wie wir das jetzt sagen können, kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, als sich die Muslime zum Freitagsgebet versammelt haben. Eine Altersgrenze gab es nicht, der Tempelberg stand auch jungen Muslimen offen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden wir aber aufrechterhalten, um auf mögliche Vorfälle reagieren zu können."

Ein Toter, viele Verletzte

Andernorts entlädt sich währenddessen offene Wut über die Jerusalem-Entscheidung: Im Westjordanland und im Gazastreifen kommt es zu Ausschreitungen von Palästinensern. Autoreifen brennen, Steine fliegen auf israelische Polizisten und Soldaten. Noch im Laufe des Nachmittags steigt die Zahl der verletzten Palästinenser nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond auf mehr als 250. Die meisten seien Opfer von Tränengas und Gummigeschossen geworden.

Im Gazastreifen soll es dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge mindestens einen Toten gegeben haben. Gestern hatte der Anführer der radikal-islamischen Hamas, Ismael Hanija, die dritte Intifada gefordert.

Nahe Ramallah haben Palästinenser Reifen angezündet. Diese israelischen Soldaten gehen in Nablus in Deckung.

Kommt es zu einer neuen Intifada?

Doch ob dieser Tag tatsächlich der Auftakt zur dritten Intifada markiert, da sind sich viele Beobachter in Israel und Palästina uneins. Der israelische Sicherheitsexperte Mordechai Kedar sagte im israelischen Radio: "Meiner Meinung nach sind die, die jetzt drohen, gut in der Rhetorik. Sie können Lärm machen. Aber die Frage ist doch, wie sich die anderen arabischen Staaten verhalten. Ich denke in zwei, drei Tagen wird es nach viel Lärm vorbei sein."

Ein Vertreter der palästinensischen Fatah-Partei, Jamal Muhassan, ist sich da nicht so sicher: "Niemand wird die Ereignisse kontrollieren können. Die Entscheidung, ob eine Intifada ausbrechen wird oder nicht, benötigt keine Genehmigung oder Anweisung von oben."

Die israelische Regierung stellte unterdessen klar, dass sie sich dem gewaltsamen Druck der Palästinenser nicht beugen wird. Ein Minister kündigte an, mehrere Tausend Wohnungen in Ostjerusalem bauen zu wollen - also dem Teil der Stadt, den die Palästinenser für sich beanspruchen.

1/12 Demonstrationen gegen Trump-Entscheidung nach den Freitagsgebeten Vollbild Tag der Wut nach den Freitagsgebeten in der muslimischen Welt: Hier schreit ein Demonstrant in Nablus im Westjordanland seinen Ärger über die US-Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt hinaus. | Bildquelle: REUTERS

Protest in arabischen Staaten

In mehreren arabischen Staaten gingen die Menschen in Solidarität mit den Palästinensern auf die Straße - unter anderem in Ägypten, Tunesien, dem Libanon und dem Iran. Vielerorts fielen die Protestmärsche aber eher klein aus.

Der endgültige Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den während des Sechs-Tages -Krieges 1967 von Israel besetzten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates.

Die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten

Kilian Neuwert, ARD Tel Aviv

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Dezember 2017 um 12:00 Uhr.