Die ehemalige IS-Gefangene Murad ist mit dem Menschenrechtspreis des Europarats ausgezeichnet worden. Die Parlamentarische Versammlung verlieh der UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel den Vaclav-Havel-Preis. Die 23-Jährige kämpft gegen die Versklavung von Jesiden im Nordirak.

Der Europarat hat die ehemalige IS-Gefangene Nadia Murad geehrt. Sie sei eine junge, tapfere Frau, der es gelungen sei, dem "Islamischen Staat" (IS) im Nordirak zu entkommen, hieß es zur Begründung. Die 23-jährige Jesidin wurde heute in Straßburg mit dem Vaclav-Havel-Preis ausgezeichnet, da sie die internationale Aufmerksamkeit auf das Schicksal der Frauen und Mädchen lenken konnte. Murad kämpft gegen die Versklavung von jesidischen Frauen im Nordirak durch den IS.

Die Jesidin versucht mit allen ihr verfügbaren Mitteln, Alliierte im Kampf gegen die Versklavung im Nordirak zu gewinnen. Dabei soll der ehemaligen IS-Gefangenen der neue Status als UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel helfen. Eine prominente Unterstützerin konnte die Irakerin mit der Anwältin Amal Clooney, Ehefrau von Hollywoodstar George Clooney, gewinnen. Clooney will die Peiniger vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen.

Jesidische Mädchen und Frauen im Nordirak

Als Flüchtling in Deutschland

Basis für Murads internationales Engagement ist ein unbekannter Ort im deutschen Südwesten. Baden-Württemberg lindert als einziges Land das Leid der missbrauchten Angehörigen der religiösen Minderheit durch ein Flüchtlings-Sonderkontingent. Murad, die nach drei Monaten dem IS entfliehen konnte, und ihre Schwester gehören zu den 1000 Frauen und Kindern, die im Südwesten eine Zuflucht gefunden haben. Die ganze Familie der beiden Frauen war bei einem Überfall auf ihr Dorf vor gut zwei Jahren von der Terrormiliz umgebracht worden.

Der Vaclav-Havel-Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und benannt nach dem verstorbenen Bürgerrechtler und Präsidenten der Tschechischen Republik. Die Parlamentarische Versammlung vergibt ihn seit 2013. In den vergangenen Jahren hatten Aktivisten aus Russland, Aserbaidschan und Weißrussland den Preis bekommen.

