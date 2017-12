In Moskau ist ein Bus die Treppe zu einer Fußgängerunterführung hinuntergefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Fahrer wurde festgenommen. Ein Internetvideo schürt Zweifel an der Unfalltheorie.

In der russischen Hauptstadt Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, berichteten mehrere Medien. in ersten Meldungen war von fünf Todesopfern die Rede gewesen. Ein bereits tot geglaubter Mann habe alllerdings wiederbelebt werden können, berichteten russische Medien.

Polizei geht von Unfall aus

Schauplatz des Vorfalls war der Kutusowski Prospekt, eine Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein vielbesuchtes Einkaufszentrum und die U-Bahn-Station "Slawjanski Bulwar" liegen. Der Bus fuhr die Treppe zu einer Fußgängerunterführung hinunter und blieb am unteren Ende der Treppe mit dem Dach an der Decke der Unterführung hängen, wie auf Fotos zu sehen ist.

Die Polizei sprach von einem Unfall, ausgelöst durch technisches Versagen oder einen Fahrfehler. Der 58-jährige Busfahrer wurde festgenommen.

Staatsmedien: Moskauer Linienbus-Fahrer sei Russe mit langjähriger Erfahrung. Unbestätigte Quelle: Fahrer habe von Bremsfehler gesprochen, wollte nachrücken.

Internet-Video schürt zweifel an Unfalltheorie

Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video, dessen Herkunft und Echtheit bislang nicht verifiziert worden konnte, stellt aber die Unfalltheorie in Frage. Es zeigt einen Bus, der erst am Straßenrand steht. Dann fährt er langsam los, schlängelt sich den Weg zwischen anderen Bussen und Hindernissen hindurch, eher er mit steigendem Tempo die Treppe hinunterfährt.

Auf anderen nicht verifizierten Videos, die via Twitter verbreitet wurden und dem Anschein nach von einem Überwachungsvideo stammen, ist der letzte Teil der Busfahrt aus der Nähe zu sehen. Der Bus fährt dabei vom Straßenniveau aus auf eine Treppe, die zur Metro hinabführt. Dabei überrollt er mehrere Passanten, die sich gerade auf der breiten Treppe befinden.