Fast 22 Jahre liegt der Völkermord von Srebrenica im Osten Bosniens zurück. Heute fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal das Urteil gegen den serbischen Ex-General Mladić, der als einer der Hauptverantwortlichen in diesem Krieg gilt.

Von Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien

Srebrenica im Juli 1995. Die Armee der bosnischen Serben hat die Stadt eingenommen. Sie ist menschenleer, als General Ratko Mladić mit seinem Stab im Stadtzentrum eintrifft. Siegestrunken tritt er vor die Kamera eines serbischen Fernsehteams: "Es ist endlich die Zeit gekommen, uns an den Türken in dieser Region zu rächen."

Gemeint sind Mladićs muslimische Landsleute. In den Folgetagen werden 8000 von ihnen, Männer im Alter von 13 bis 94 Jahren, ermordet. Nedžad Avdić entkam. Im Dorf Petkovci, etwa 65 Kilometer nördlich von Srebrenica, zeigt er auf die Stelle, wo er ermordet werden sollte: "Hier war der Ort der Exekution. Hier bin ich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1995 hingebracht worden. Und hier haben sie auf mich geschossen."

Avdić war damals 17 Jahre alt, sein Leidensweg ähnelt vielen anderen, die in der Anklage gegen Ratko Mladić dokumentiert sind. Als Srebrenica fällt, versucht Nedžad in die Wälder zu fliehen, serbische Soldaten nehmen ihn gefangen. Nedžad wird an verschiedenen Orten festgehalten, geschlagen, gefoltert und schließlich auf die Ladefläche eines Lkw gezwungen.

8000 Jungen und Männer wurden in Srebrenica getötet, nur wenige überlebten.

Zusammen mit anderen Männer wird er auf eine Wiese geführt und muss sich dort flach auf den Boden lagen: "Dann haben sie angefangen zu schießen. Ich wurde in die rechte Seite getroffen, in den Bauch und in den Arm und dann in den linken Fuß. Überall um mich rum starben Menschen und ich wollte in diesem Moment auch nur sterben."

Nedžad ist schwer verletzt, aber am Leben. Er wartet die Nacht ab und kann sich mit einem weiteren Überlebenden in den angrenzenden Wald retten.

Am kommenden Morgen hat er freie Sicht auf das Grauen: "Als ich am Tag danach von Hügel auf das Feld mit den Toten herabschaute, habe ich alle Brutalität dieser Welt gesehen. Was Menschen bereit sind, anderen Menschen anzutun. Ohne irgendeinen legitimen Grund. Das war damals leider so."

Wie viel Schuld lud Mladic auf sich?

Darko Mladić, Sohn des Angeklagten Ratko Mladić, glaubt an eine andere Wahrheit. Der 48-Jährige arbeitet als IT-Spezialist in Belgrad und engagiert sich für Verteidigung seines Vaters:

"Er hat keine Verbrechen befohlen, er hat seine Aufgabe als Soldat auf die anständigste mögliche Art erfüllt. Ich denke, dass auch die Bosniaken Glück hatten, dass ein Offizier wie Ratko Mladić in dieser Position war und nicht etwa irgendwelche angelernten Abenteurer. In diesem Fall wäre der Krieg weit blutiger gewesen."

Vielen Serben gilt Mladić noch immer als Held.

Ratko Mladić wird 1942 in Ostbosnien in eine Partisanenfamilie hineingeboren. Mit 23 schlägt er eine Offizierslaufbahn bei der Jugoslawischen Volksarmee ein. Mladić wird von Weggefährten als disziplinierter und strenger Offizier beschrieben, der bei seinen Soldaten sehr beliebt ist. Er steigt schnell in der Hierarchie auf.

1992 wird er zum Oberkommandierenden der neugegründeten Armee der bosnischen Serben. Mladić wandelt sich spätestens zu diesem Zeitpunkt vom überzeugten Jugoslawen zum glühenden Serben und verfolgt die Idee eines Großserbiens, das alle von Serben bewohnten Gebiete umfasst.

Anklage wegen Völkermordes

Unter Mladićs Kommando kommt es während des Bosnienkrieges zu etlichen Kriegsverbrechen. Neben dem Massenmord in Srebrenica werden ihm die Belagerung Sarajevos mit über 10000 Toten zur Last gelegt sowie weitere Morde, Vertreibungen und Vergewaltigungen in vielen Teilen des Landes. Seit 2011 wird ihm vor dem Internationalen Strafgerichtshof der Prozess gemacht, die Anklage lautet unter anderem auf Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mladić droht lebenslange Haft.

Vielen Serben gilt er dennoch als Volksheld. Sein Sohn Darko spricht aus, was viele in Serbien und in der bosnischen Teilrepublik Srpska auch heute noch denken: "Ratko Mladić hat einen Kampf geführt, der verhindert hat, dass uns das widerfährt, was im Ersten und Zweiten Weltkrieg passiert ist, als das serbische Volk schreckliche Verluste und einen schweren Völkermord erleiden musste. Jetzt möchte jemand, dass das serbische Volk vom Opfer zum Täter wird, indem das Symbol dieses Kampfes verurteilt wird."

Viele bosnische Muslime hoffen mit dem Urteil auf ein politisches Signal, damit auch die Serben den Völkermord nicht mehr leugnen.

Nedžad Avdić, der Überlebende von Srebrenica, möchte der Person Ratko Mladić nicht so viel Bedeutung beimessen. Dem Urteil gegen Mladić aber sehr wohl, weil es sich gegen eine verbrecherische Politik richte, die das Grauen erst möglich gemacht habe:

"Mladić ist nur ein Sinnbild für diese Politik und ich hoffe, dass das Urteil endlich dazu beitragen wird, dass vor allem serbische Politiker aufhören, den Völkermord zu leugnen, sie die juristischen Tatsachen akzeptieren und sich auch entsprechend benehmen. Und dass es auch uns helfen wird, endlich in Frieden leben zu können, ohne Angst, dass unseren Kindern etwas Ähnliches geschehen könnte. Aber das ist nur eine Hoffnung."

