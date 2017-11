Die zähe Regierungsbildung in Deutschland beschäftigt auch die EU-Partner. "Europa schaut nach Deutschland", machte Österreichs Kanzler Kern in Brüssel klar. Dorthin ist auch Kanzlerin Merkel gereist - und ließ sich nichts entlocken.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Ein klein wenig außer Atem kommt die deutsche Kanzlerin vor den Mikrofonen der wartenden Journalisten an. Was weniger an den zuletzt nervenaufreibenden Tagen in Berlin gelegen haben dürfte, als an dem langen Gang, den sie gerade über den roten Teppich des EU-Ratsgebäudes in Brüssel hinter sich gebracht hat. "Guten Morgen!" wünscht Angela Merkel und hat dabei ein Lächeln auf den Lippen.

Es war davon auszugehen, dass sie sich die Probleme daheim auf der EU-Bühne auf keinen Fall anmerken lassen würde. "Ich freue mich, beim Gipfel der östlichen Partnerschaft zu sein."

Dann wird sie geschäftsmäßig: Merkel spricht über Freihandelsabkommen mit den östlichen Partnerländern wie der Ukraine und natürlich das Verhältnis zu Russland. Ohne dass sie das so sagen muss, versucht sie, durch ihre pure Anwesenheit im Kreis der EU-Partner die Botschaft zu vermitteln: Deutschland ist handlungsfähig.

Merkel will sich die Probleme in Berlin nicht anmerken lassen.

"Ganz Europa schaut nach Deutschland"

Die Nachbarn machen sich durchaus Sorgen. Christian Kern, Noch-Kanzler in Österreich, sagt: "Ganz Europa schaut nach Deutschland. Und wir haben die Erwartungshaltung, dass es rasch eine Einigung geben sollte." Kern nennt Deutschland eines der "ganz wichtigen Führungsländer".

Nichts scheinen sich die EU-Partner von den Verantwortlichen in Berlin derzeit sehnlicher zu wünschen, als dass sie vor allem Tempo machen. Eine zu lange Hängepartie, eine zu lange Phase der Lähmung könne sich die EU nicht leisten, so der allgemeine Tenor.

"Wir brauchen einen deutschen Partner, der eine stabile Regierung hat. Und ich wünsche, dass wir in kurzer Zeit einen Partner in Brüssel wiederfinden, der auch eine stabile Mehrheit hat. Für Deutschland - aber für uns auch", mahnt der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel.

Macron und der Reformmotor

Macron drückt bei der Reform der EU aufs Tempo.

Für Frankreich gilt das ohnehin: Präsident Emmanuel Macron weiß, dass er ohne den Partner Deutschland den Anlasser für den so oft beschworenen Reformmotor nicht betätigen kann - geschweige denn, wichtige Projekte wie die Asylrechtsreform oder eine neue Architektur für die Eurozone zum Erfolg zu bringen.

EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen erhofft sich aus diesem Grund auch eine andere Lösung als Neuwahlen. Im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel sagte er: "Wenn Deutschland jetzt ein halbes Jahr nichts hinkriegt und den Eindruck eines gelähmten Partners macht, dann würde ich mir auch ernsthaft Gedanken machen."

Kein Wort zur Innenpolitik

Was die deutsche Kanzlerin betrifft, so tat sie alles, um dem Eindruck entgegenzuwirken, als sei sie selbst oder die komplizierte Regierungsfindung in Berlin zumindest ein bisschen Thema des Gipfels in Brüssel. Zur deutschen Innenpolitik sagte sie kein Wort.

Ob mit Absicht oder nicht - der französische Präsident Macron tat Merkel womöglich sogar einen Gefallen damit, nicht selber zu erscheinen, sondern seinen Premierminister Edouard Philippe zu schicken. Er machte es Merkel damit leichter, die Botschaft zu vermitteln, dass Berlin nicht vorhat, auf der EU-Bühne einen geschwächten Eindruck zu hinterlassen.