Die britische Premierministerin May hat den Anschlag von Manchester auf das Schärfste verurteilt. Der Täter habe das "größtmögliche Blutbad" anrichten wollen. Wann der Wahlkampf fortgeführt wird, steht noch nicht fest.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Es ist ein Auftritt, den keine Premierministerin absolvieren möchte: eine Rede an die Nation, kurz nach einem Selbstmordanschlag, der fast zwei Dutzend Menschen das Leben kostete, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Vor zwei Monaten stand Theresa May schon einmal vor ihrem Amtssitz in der Downing Street und informierte die Briten über einen Angriff auf Passanten und das Parlament in London.

Dieser neue Anschlag aber sei besonders krank, sagte die Regierungschefin. Mit "kaltem Kalkül" habe der Täter auf hilflose Kinder gezielt. May bestätigte, dass 22 Menschen gestorben sind und 59 verletzt wurden. Viele der Opfer erlitten nach ihren Worten lebensbedrohliche Verletzungen.

Täter wollte "größtmögliches Blutbad" anrichten

Der Selbstmordattentäter habe seine Bombe an einem der Ausgänge der Event-Halle gezündet, sagte May, um nach dem Ende des Popkonzerts das "größtmögliche Blutbad" anzurichten. Es sei sein Ziel gewesen, so viele Menschen wie möglich zu töten und zu verletzen.

Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es werde aber derzeit untersucht, ob er zu einem Netzwerk gehörte und Helfer hatte, bestätigte May Polizeiangaben.

23-Jähriger festgenommen

Die Polizei in Manchester nahm einen 23-jährigen Mann fest. Die Behörden kennen nach den Worten Mays die Identität des Selbstmordattentäters, machen sie aber vorerst nicht öffentlich.

Die Terrorwarnstufe in Großbritannien bleibt vorerst auf der zweithöchsten Stufe, wonach ein Anschlag hochwahrscheinlich ist.

May lobte Einwohner Manchesters

Die Premierministerin dankte den Polizei- und Rettungskräften für ihren Einsatz und lobte den Mut der Menschen in Manchester als vorbildlich. Der Feigheit des Täters seien sie mit Tapferkeit begegnet. Die Bilder von der Hilfsbereitschaft der Bürger verkörperten den Geist von Manchester und den Geist Großbritanniens, der niemals gebrochen werde.

May schloss ihre kurze Rede mit den Worten: "Die Terroristen werden niemals gewinnen." Der Wahlkampf vor der Neuwahl am 8. Juni ist ausgesetzt; wann er wieder aufgenommen wird, ist offen.

Queen Elizabeth II. äußerte Mitgefühl

Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour Party hatte mit der konservativen Amtsinhaberin May telefoniert und gesagt, die Gesellschaft werde es den Verantwortlichen nicht erlauben, sie zu spalten oder normales Leben zu verhindern.

Aber nicht nur Politiker zeigten sich erschüttert von dem Anschlag in Manchester, sondern auch die Queen: Elizabeth II. sprach den Opfern sowie ihren Familien und Freunden in einer Botschaft ihr tiefes Mitgefühl aus.

May verurteilt Selbstmord-Anschlag

Stephanie Pieper, ARD London

