Vier Tage nach dem Anschlag in Manchester sind die Ermittlungen laut Polizei weit vorangeschritten. Das islamistische Netzwerk um den Selbstmordattentäter Abedi sei größtenteils zerschlagen. Die Polizei nahm einen weiteren Verdächtigen fest.

Die Anti-Terror-Polizei in Großbritannien kommt bei ihren Ermittlungen zum Bombenanschlag von Manchester nach eigener Einschätzung zügig voran. Ein großer Teil des islamistischen Netzwerks um den Täter sei bereits gefasst, sagte der oberste Ermittler Mark Rowley.

Dennoch bleibt im ganzen Land vorerst die Terrorwarnstufe auf höchstem Niveau. Die Situation sei weiter "kritisch", sagte Innenministerin Amber Rudd nach einer weiteren Krisensitzung des Kabinetts. Nach der Attacke hatte Großbritannien erstmals seit 2007 die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Sie bedeutet, dass ein weiterer Anschlag "unmittelbar" bevorstehen könnte.

Weitere Festnahmen

Am Morgen nahm die Polizei einen Verdächtigen im Stadtteil Moss Side von Manchester fest. Zudem durchsuchten die Beamten zwei weitere Häuser in Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester. Am Abend wurde ein 44-Jähriger im Stadtteil Rusholme in Gewahrsein genommen, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Insgesamt elf Menschen sind nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag und Freitag wegen Terrorverdachts in Großbritannien festgenommen worden. Acht Männer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren befinden sich noch in Untersuchungshaft - darunter der ältere Bruder des Attentäters, Ismail Abedi (24). Zwei weitere Verdächtige, ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 34-jährige Frau, seien wieder auf freiem Fuß. In Libyen wurden nach Angaben örtlicher Milizen der Vater und der jüngere Bruder des Attentäters festgenommen. Dieser Bruder war den Angaben zufolge mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut.

Tillerson bedauert Informationsleck

US-Außenminister Rex Tillerson äußerte unterdessen sein Bedauern über die Veröffentlichung heikler Informationen zum Terroranschlag von Manchester in den USA. Sein Land übernehme die "volle Verantwortung" für das Leck, sagte Tillerson während eines Besuchs bei seinem Amtskollegen Boris Johnson in London. Das Vertrauen zwischen Washington und London war getrübt, nachdem US-Behörden den amerikanischen Medien britische Ermittlungsergebnisse zu der Terrorattacke zugespielt hatten. Nach einer Aussprache mit ihren US-Kollegen nahmen die Briten den Informationsaustausch wieder auf.

Bei der Selbstmordattacke am Montagabend auf Besucher eines Pop-Konzerts des US-Stars Ariana Grande hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, 22 Menschen mit in den Tod gerissen und Dutzende weitere verletzt. Der 22-Jährige war dem britischen Geheimdienst bekannt, wurde aber nicht regelmäßig überprüft. Ariana Grande kündigte an, zu einem Benefizkonzert nach Manchester zurückzukehren.

Die Biene als Symbol

Auf den Schrecken des Anschlags von Manchester finden derweil immer mehr Bewohner der nordenglischen Großstadt eine symbolträchtige Antwort: Hunderte Menschen schwärmen in die Tätowierläden der Stadt - und lassen sich dort eine Biene stechen. "Die Biene steht für harte Arbeit und dafür, dass man hier aufrecht und solidarisch ist", erklärte die 32-jährige Naomie Johnson, als sie sich ein Bienen-Tattoo stechen ließ. Ihr Tätowierer im Studio "Tattitude" stach allein am Vortag 15 Bienen-Bilder.

Ein Symbol für die ganze Stadt - die Biene.

Hunderte Mancunians, wie die Einwohner Manchesters genannt werden, haben allein hier eine Bienen-Tätowierung angefragt - auch weil die Kosten von 50 Pfund (rund 58 Euro) an einen Hilfsfonds für die Opfer des Selbstmordattentats gehen. Zum Symbol geworden ist die arbeitsame Biene bereits seit dem rasanten Aufstieg Manchesters während der industriellen Revolution. Vom Stadtwappen über den Mosaikboden im Rathaus bis zu Laternenpfählen ist sie überall in der Stadt zu finden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 26. Mai 2017 um 20:00 Uhr.