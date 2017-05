Terror in England Wer ist der Attentäter?

Noch ist wenig über die Hintergründe des Anschlags von Manchester bekannt. Die Polizei benannte den Namen des mutmaßlichen Selbstmordattentäters. Der IS reklamiert die Tat für sich. Ein Überblick über die derzeit bekannten Fakten.

Wer hat den Terroranschlag verübt?

Laut der britischen Polizei handelt es sich bei dem Selbstmordattentäter um den 22 Jahre alten Salman Abedi. Er soll mutmaßlich aus islamistischen Motiven gehandelt haben. Der Mann soll in Großbritannien geboren sein. Der Hinweis auf die Identität des mutmaßlichen Attentäters ist Medienberichten zufolge aus den USA gekommen. Der Polizeipräsident von Manchester, Ian Hopkins, sagte am Abend, er wolle keine weiteren Angaben machen. Grund seien ermittlungstaktische Gründe.

Hat der Attentäter allein gehandelt?

Die Polizei untersucht noch, ob der Attentäter allein gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks ist. Ein weiterer Mann war im Laufe des Tages festgenommen worden. Die Festnahme habe der Polizei zufolge im Süden Manchesters stattgefunden. Bei dem Verdächtigen habe es sich um einen ein 23-Jährigen gehandelt. Die Tat reklamierte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich. "Einer unserer Soldaten des Kalifats konnte einen Sprengsatz inmitten einer Ansammlung von Kreuzfahrern in Manchester platzieren", heißt es in einer Mitteilung über den Messenger-Dienst Telegram.

Wo wurde der Anschlag verübt?

Der Terrorakt wurde gegen Ende eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande in der "Manchester Arena" verübt - einer Multifunktionshalle in der nordenglischen Stadt mit mehr als 21.000 Plätzen. Premierministerin Theresa May sagte, die Explosion habe sich in der Nähe der Ausgänge ereignet. Der Veranstalter erklärte, der Sprengsatz sei außerhalb der eigentlichen Konzerthalle detoniert.

Selbstmordanschlag bei Ariana-Grande-Konzert

Selbstmordanschlag bei Ariana-Grande-Konzert







Wann detonierte der Sprengsatz?

Der Attentäter sprengte sich am Montag um 22.35 Uhr in die Luft. Kurz darauf erreichte die Polizei der erste Notruf. Hunderte Polizeibeamte und Rettungskräfte wurden zu der Halle geschickt. Über dem Gebäude kreisten Hubschrauber.

Wie viele Menschen starben? Wie viele wurden verletzt?

Mindestens 23 Menschen starben, darunter auch der Attentäter. Mindestens 59 wurden verletzt. Rettungskräfte brachten Dutzende Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser, viele Leichtverletzte wurden vor Ort behandelt. Unter den Opfern sind vor allem viele junge Menschen. Die US-Sängerin, in ihrem Heimatland ein Superstar, ist vor allem bei Minderjährigen beliebt. In dem Chaos nach dem Anschlag wurden viele Familien getrennt, viele Eltern suchten noch lange nach ihren Kindern.

Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen?

Sicherheitskräfte sperrten das Gelände um die Arena umgehend ab und forderte die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Der Zugverkehr zum Victoria-Bahnhof, der unter der Halle liegt, wurde vorübergehend eingestellt. Ein in einem nahegelegenen Park entdeckter verdächtiger Gegenstand wurde von der Polizei vorsorglich gesprengt, entpuppte sich aber als harmlos. Auch in der britischen Hauptstadt London wurde die Polizeipräsenz erhöht.

Bombenanschlag auf Popkonzert

Bombenanschlag auf Popkonzert







Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Mai 2017 um 10:00 Uhr.

