Beim Absturz eines Kampfhubschraubers der Bundeswehr in Mali sind die beiden deutschen Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das bestätigte Bundesverteidigungsminister von der Leyen am Abend. Ursache für das Unglück war offenbar ein technischer Defekt.

Wenige Stunde nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers der Bundeswehr In Mali ist klar: Bei den beiden Besatzungsmitglieder an Bord handelte es sich um zwei Bundeswehrsoldaten, die den Absturz nicht überlebt haben. Das bestätigte am Abend Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Der Hubschrauber und die Besatzungsmitglieder waren im Auftrag der UN-Friedensmission "Minusma" im Einsatz. Ein Sprecher der UN-Mission sagte, es habe sich nach ersten Ermittlungen um einen technischen Defekt gehandelt.

Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs in New York hatte zuvor erklärt, der Hubschrauber vom Typ Tiger sei bei der Beobachtung von Kampfhandlungen am Boden in der Region Gao abgestürzt.

Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen, sie konnten aber nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt werden. Die UN-Mission "Minusma" soll zur Umsetzung eines Friedensabkommens beitragen.

Gefährlichster Bundeswehr-Einsatz

Der Bundestag hatte im Januar beschlossen, den deutschen Einsatz in Mali auszuweiten. Demnach können sich bis zu 1000 deutsche Soldaten an dem etwa 15.000 Soldaten und Polizisten umfassenden UN-Einsatz "Minusma" beteiligen. Zurzeit befinden sich etwa 875 Bundeswehrsoldaten in Mali.

Die Mission "Minusma" gilt als derzeit gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Extremisten greifen dort immer wieder UN-Friedenstruppen und malische Streitkräfte an. Gruppierungen wie Al Kaida terrorisieren den Norden Malis schon lange. Es kommt aber auch zu Anschlägen im Zentrum und Süden, etwa im November 2015, als Terroristen das Radisson-Hotel in Bamako angriffen und rund 20 Menschen töteten.

