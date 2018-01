In Frankreich ist die Zahl der Asylbewerber um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zudem kamen mehr Menschen aus beruflichen Gründen nach Frankreich. Gleichzeitig schoben die französischen Behörden mehr Menschen ab.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Asylsuchenden in Frankreich gestiegen. Das teilte das französische Innenministerium mit. Demnach suchten 100.412 Menschen Asyl in Frankreich. Das sind 17 Prozent mehr im Vergleich zu 2016. Die meisten Asylsuchenden stammten aus Albanien, gefolgt von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien, Haiti und Sudan.

Die Zahl der Menschen, die im Rahmen des Familiennachzugs nach Frankreich einreiste, stieg 2017 um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Macron im Flüchtlingsheim

Vor dem Hintergrund steigender Asylbewerberzahlen besuchte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Aufnahmeeinrichtung in Nordfrankreich. Macron sprach dort mit Flüchtlingen, freiwilligen Helfern und Verantwortlichen. Um Verhältnisse wie dem sogenannten "wilden" Flüchtlingslager Grande-Synthe zu verhindern, das im vergangenen Jahr abgebrannt war, kündigte Macron Unterstützung für Flüchtlinge an.

"Wir werden uns mit mobilen Einheiten um das Essen und die Versorgung der Lager kümmern", sagte Macron der französischen Tageszeitung "Le Monde". "Und wir werden keine illegalen Lager mehr tolerieren." Auf Twitter kündigte er an, in der kommenden Woche einen Flüchtlingsbeauftragten, der nicht an ein bestimmtes Ministerium gebunden ist, im Ministerrat zu nominieren. Zudem will er im Februar ein neues Asyl- und Einwanderungsgesetz vorlegen.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Dès la semaine prochaine, un délégué interministériel à l'accueil des réfugiés sera nommé en Conseil des ministres. Twitter 16.01.2018 14:50 Uhr via

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will Macron der britischen Premierministerin Theresa May vorschlagen, mehr Flüchtlinge aus dem französischen Calais aufzunehmen, vor allem unbegleitete Minderjährige. Im Gegenzug will er ihr einen vorteilhafteren Brexit-Deal in Aussicht stellen.

Macron besucht Calais und fordert neues Asylgesetz

tagesschau 14:00 Uhr, 16.01.2018, Sabine Rau, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-366067~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Frankreich sucht das Supertalent

2017 kamen zudem mehr Menschen nach Frankreich, um dort zu arbeiten. Die Zahl der beruflichen Zuwanderung stieg um 20,5 Prozent. Ein Grund dafür liegt in der Gesetzesänderung vom 7. März 2016. Damals wurde der sogenannte "Talent-Pass" geschaffen, der Hochqualifizierten Anreize schaffen soll, in Frankreich zu arbeiten. Der "Talent-Pass" wird für die Dauer von vier Jahren ausgestellt und richtet sich unter anderem an an innovative Unternehmer, Forscher, Sozialarbeiter und Künstler.

Mehr Studenten, mehr Touristen

Noch nie zuvor stellten so viele junge Menschen aus Nicht-EU-Ländern Aufenthaltsgenehmigungen, um in Frankreich zu studieren. Keine Studiengebühren und kein Numerus Clausus - die Argumente für eine Ausbildung an einer französischen Universität überzeugten im Vorjahr 88.095 Menschen außerhalb der EU. 2016 waren es noch 73.600.

Auch die Zahl der ausgestellten Visa nahm 2017 zu. Mehr als drei Millionen Touristen, vor allem aus China, Indien und Russland erkundeten im Vorjahr Frankreich. Das sind 11 Prozent mehr als 2016.

2017 war in Frankreich auch das Jahr der verstärkten Abschiebungen: 14.859 Flüchtlinge wurden abgeschoben, 14,6 % mehr als im Vorjahr. Demgegenüber ließen sich weniger Menschen einbürgern. Die Zahl der Neu-Franzosen sank 2017 um 5,7 Prozent.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. Januar 2018 um 14:00 und 17:00 Uhr.