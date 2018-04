Bis zum Abend hätte sich Brasiliens verurteilter Ex-Präsident Lula den Behörden stellen sollen, um seine Haft anzutreten. Doch er ließ die Frist verstreichen und verschanzte sich mit Anhängern.

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat eine gerichtlich festgesetzte Frist zum freiwilligen Haftantritt verstreichen lassen. Bis 17.00 Uhr Ortszeit stellte er sich nicht der Bundespolizei in der südbrasilianischen Stadt Curitiba, obwohl der Bundesrichter Sérgio Moro am Donnerstag Haftbefehl gegen Lula erlassen und ihn aufgefordert hatte, sich binnen von 24 Stunden der Bundespolizei zu stellen. Stattdessen verschanzte sich der wegen Korruption verurteilte Politiker im Gewerkschaftshaus seiner Heimatstadt São Bernardo do Campo. Hunderte seiner Anhänger halten sich vor dem Haus auf, um ihn vor einer Festnahme zu schützen.

Gericht weist Lulas Einspruch ab

Lula da Silva winkte seinen Anhängern zu, die sich zu seinem Schutz vor dem Gewerkschaftshaus versammelt haben.

Kurz vor Ablauf der Frist hatte ein Gericht einen Einspruch Lulas gegen den Haftantritt abgewiesen. Der ehemalige Staatschef lässt es nun offenbar auf eine Kraftprobe mit der Justiz ankommen. Die Behörden werden möglicherweise versuchen, ihn nach Ablauf der Frist nun mit Zwang festzunehmen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Brasil verhandelten Lulas Anwälte allerdings mit der Bundespolizei am Abend darüber, ob der 72-Jährige sich auch nach Ablauf der Frist in Curitiba oder São Paulo stellen kann. Lulas Anwalt José Roberto Batochio sagte der Zeitung "Folha de S. Paulo" sein Mandant werde nicht "entmutigt zum Schlachthaus" gehen, sondern sich "freien Willens" selbst den Behörden stellen.

Der Sender TV Globo berichtete unter Berufung auf Juristen, dass Lulas Entscheidung keine Missachtung des Gerichts darstelle, da es sich bei der Frist nur um ein Angebot gehandelt habe. Bundespolizei und Gericht müssten nun entscheiden, wann der Haftbefehl zugestellt werde.

Zuvor hatte bereits der Oberste Bundesgerichtshof Brasiliens einen Antrag Lulas abgewiesen, bis zum Abschluss eines Berufungsverfahrens auf freiem Fuß zu bleiben. Dem Ex-Präsidenten stehen nun noch weitere Berufungsinstanzen gegen den Haftbefehl vor dem Obersten Gerichtshof und dem für Verfassungsfragen zuständigen STF offen. Im Kampf gegen seine drohende Inhaftierung wandte Lula sich auch an die Vereinten Nationen. Seine Anwälte beantragten beim UN-Menschenrechtsausschuss in Genf eine einstweilige Verfügung, um die Inhaftierung noch abzuwenden.

Wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt

Lula war 2017 wegen der Verwicklung in einen Korruptionsskandal und wegen Geldwäsche zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Er selbst beteuert seine Unschuld und betrachtet das Urteil als politisch motiviert. Brasiliens Linke sieht die bevorstehende Inhaftierung Lulas als Versuch, die Arbeiterpartei vor der Präsidentschaftswahl im Oktober an einer Rückkehr an die Macht zu hindern. Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte und am Ende seiner Amtszeit zu den beliebtesten Politikern weltweit zählte, galt bislang als aussichtsreichster Kandidat für die Wahl im Oktober.