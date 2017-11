Berichte über Schüsse Polizeieinsatz in Londons Zentrum

Im Zentrum Londons hat es nach Polizeiangaben einen Zwischenfall an der U-Bahnstation Oxford Circus gegeben. Scotland Yard rief Menschen auf, Gebäude aufzusuchen oder das Areal zu meiden. Augenzeugen berichteten, dass sie Schüsse gehört hätten.

Auf der Londoner Einkaufsmeile Oxford Street hat es einen Zwischenfall gegeben. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus, nachdem ihr Schüsse auf der Straße und in der U-Bahn-Station Oxford Circus gemeldet worden waren.

Bislang habe sie keine Kenntnis von etwaigen Verletzten, teilte die Polizei mit. Bisher gebe es noch nicht einmal Anzeichen für Schüsse. Dennoch habe die Polizei auf die Alarmierung zunächst so reagiert, als ob es sich um einen terroristischen Vorfall handle. Über die Hintergründe sei noch nichts bekannt. Die Londoner Feuerwehr schickte drei Mannschaftswagen zur U-Bahn-Station Oxford Circus.

"Die Lage ist total unübersichtlich", sagte ein Passant, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. "Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung."

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street wurden geschlossen. Die Züge halten dort nicht mehr an.

