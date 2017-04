Gestern war in London ein Mann nahe des Parlaments unter Terrorverdacht festgenommen worden. In der Nacht gab es in der britischen Hauptstadt erneut einen Anti-Terror-Einsatz. Vier Männer wurden dabei festgenommen, eine Frau angeschossen.

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in London und dem nahe gelegenen Kent sind in der Nacht vier Verdächtige festgenommen worden. Zudem sei eine Frau angeschossen worden, teilte die Polizei. Sie sei ebenfalls im Visier der Ermittler gewesen und werde unter Polizeischutz in einem Krankenhaus behandelt.

Bereits seit einiger Zeit überwacht

Die vier Festgenommenen stehen der Polizei zufolge unter Verdacht, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Sie und die angeschossene Frau seien als Teil einer andauernden Untersuchung bereits seit einiger Zeit überwacht worden. Einzelheiten nannte die Polizei nicht.

Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei in unmittelbarer Nähe des Parlaments einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte Scotland Yard mit. Zwischen beiden Einsätzen gab es nach Angaben der Behörden aber keinen Zusammenhang.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 28. April 2017 um 04:00 Uhr