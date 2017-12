Im zweiten Anlauf soll es endlich klappen: Der ehemalige Fußballstar von Paris St. Germain, George Weah, geht als Favorit in die Stichwahl um Liberias Präsidentenamt. Aber auch sein Rivale, der bisherige Vizepräsident Boakai, gilt nicht als komplett chancenlos.

Von Jens Borchers, ARD-Studio Rabat

Die Fußball-Champions-League hat George Weah groß gemacht. Als er mit Paris St. Germain 1994 beim FC Bayern München spielt, sieht jeder, warum. George Weah schnappt sich im Münchener Olympiastadion den Ball, wuchtet sich an drei Gegenspielern vorbei und knallt das Leder mit rechts am heranfliegenden Torwart Oliver Kahn vorbei ins Tor. Unwiderstehlich, dynamisch - gut ein halbes Jahr später wird George Weah Weltfußballer des Jahres, als erster Afrikaner überhaupt.

Seitdem ist er zuhause in Liberia "King George". Jetzt will der "King" Präsident werden. Zum zweiten Mal schon. Vor zwölf Jahren verlor er gegen eine Frau. Ellen Johnson-Sirleaf gewann damals die Stichwahl mit fast 20 Punkten Vorsprung. Diesmal will "King George" unbedingt siegen.

Liberias Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf gewann die Wahl vor zwölf Jahren deutlich gegen Weah.

Weah alliiert mit Charles Taylors Ex-Frau

"Wir wollen Weah", singen seine Anhänger auf der Straße. Der 51-Jährige ist nicht nur beliebt, weil er ein extrem erfolgreicher Kicker war. George Weah hat sich für die Menschen in seinem Land eingesetzt, Projekte gefördert, immer wieder gezeigt, dass er die eigene Jugend in einem Slum der Hauptstadt Monrovia nicht vergessen hat: "Ich habe Liberia auf internationaler Ebene gut und leidenschaftlich vertreten", sagt Weah. Er habe sich für die Armen und die Benachteiligten eingesetzt, habe seine Fähigkeiten, seine Mittel und seine Prominenz genutzt, um internationale Aufmerksamkeit für das Leiden Liberias zu erwecken.

Dass Weah sich auf eine politische Allianz mit der Ex-Frau des verurteilten liberianischen Kriegsverbrechers Charles Taylor eingelassen hat, wischt Weah beiseite:

"In unserer Gesellschaft hat fast jeder am Krieg teilgenommen. Wenn Sie also mit dem Zeigefinger auf Leute zeigen wollen, könnte sich am Ende niemand mehr zur Wahl stellen. Die, die heute im Rennen sind - fast jeder von ihnen war im Krieg. Jeder war Charles Taylors Freund."

Wenn Weah tatsächlich gewinnt, würde er ein Land mit großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen regieren. Und einen Staat, der kaum Geld für Investitionen hat.

Vizepräsident Joseph Boakai (li.) sitzt bei einer Wahlkampfveranstaltung auf einem Stuhl.

Boakai regierte bereits zwölf Jahre mit

Sein Gegner in dieser Stichwahl, Joseph Boakai, kennt das schon. Der 73-Jährige war in den vergangenen zwölf Jahren Vizepräsident Liberias. Jetzt will er selbst Chef werden. Er hat ein Problem: Boakai kann die bisherige Regierungspolitik nicht schlecht reden, schließlich war er selbst daran beteiligt. Also gibt er sich diplomatisch: "Das ist eine Hinterlassenschaft, die verbessert werden muss", sagt Boakai, aber gleichzeitig solle man die positiven Errungenschaften beibehalten.

Programmatisch sind die Unterschiede zwischen den Kandidaten dieser Stichwahl nicht allzu groß. Beide sprechen davon, dass unbedingt neue Straßen gebaut werden müssen, weil die ländliche Bevölkerung ihre Agrarprodukte kaum auf die Märkte transportieren kann. Beide wollen den inneren Frieden Liberias erhalten, den vielleicht wichtigsten Fortschritt der vergangenen zwölf Jahre.

Amtierende Präsidentin hat keinen Favoriten

Während "King George" Dynamik und wirtschaftliche Entwicklung verspricht, trägt sein Gegenspieler Boakai den Spitznamen "Sleepy Joe", schläfriger Joe. Man hatte ihn häufiger bei langen Zeremonien bei einem Nickerchen ertappt. Boakai selbst sieht sich anders: Er sei wie ein Rennwagen, der zwölf Jahre in der Garage gestanden habe. Wenn der jetzt auf die Straße komme, dann werde Tempo gemacht.

Liberias langjährige Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf hat keinen der beiden Kandidaten unterstützt. Die Wähler entscheiden jetzt, ob sie eher "King George" oder lieber "Sleepy Joe" als Präsidenten haben wollen.