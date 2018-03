Fall Skripal May beschuldigt Russland

Großbritanniens Premierministerin May macht Russland für das Attentat auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal verantwortlich. Entweder habe Moskau die Attacke direkt zu verantworten oder sie zugelassen.

Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland "höchstwahrscheinlich" für das Attentat mit einem Nervengift auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Entweder sei Moskau direkt beteiligt oder habe den Angriff zugelassen, sagte May im Parlament in London. Der russische Botschafter sei einbestellt worden.

Dieser militärische Giftstoff Novichok sei von Russland entwickelt worden, Russland habe ihn bislang hergestellt und sei auch weiterhin in der Lage dazu, erklärte die Regierungschefin. Man wisse um Russlands Vergangenheit als Unterstützter von staatlich in Auftrag gegebenen Attentaten, sagte May weiter.

Ultimatum an Moskau

Russland stellte May ein Ultimatum: Bis Dienstagabend solle sich Moskau gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen äußern. Sollte Moskau nicht einlenken, ist es denkbar, dass May Sanktionen gegen Russland verhängt. Denkbar sind nach Darstellung der "Times" die Ausweisung von Diplomaten, die Annullierung von Visa von Russen mit Verbindungen zum Kreml sowie finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen mit Immobilienbesitz in London. Die Premierministerin hatte bereits damit gedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußballweltmeisterschaft im Sommer nach Russland zu schicken.

Das Dementi aus Russland kam prompt: "Das ist eine Zirkusvorstellung im britischen Parlament", sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Es handele sich lediglich um eine "weitere politische Kampagne", die auf Provokationen gründe. Zuvor hatte bereits Russlands Präsident Wladmimir Putin über antirussische Propaganda geklagt. Putin betonte, die Briten sollten zunächst ermitteln, was genau mit Skripal passiert sei, bevor sie Russland dafür verantwortlich machten. "Man geht den Dingen dort drüben zunächst auf den Grund, und danach können wir das diskutieren", sagte Putin laut russischen Nachrichtenagenturen.

Verdächtiges Paket im Parlament

May hatte für den Nachmittag eine Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats zum Fall Skripal einberufen. Sie und mehrere ihrer Minister wurden dabei auf den neuesten Stand der Ermittlungen gebracht, nachdem Spuren von Nervengift auch in einem von Skripal besuchten Pub und Restaurant entdeckt worden waren.

Kurz vor der Rede der Premierministerin war im britischen Parlament ein "verdächtiges Paket" entdeckt worden. Zwei Menschen seien "vorsorglich" ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Experten seien vor Ort, um den Inhalt des Pakets zu analysieren.

Behörden werten Vergiftung als Mordversuch

Der 66-jährige Ex-Spion Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London zusammengesackt und bewusstlos auf einer Sitzbank aufgefunden worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Die britischen Strafverfolgungsbehörden werten die Vergiftung als Mordversuch. Ein Polizist ist ebenfalls schwer erkrankt, aber ansprechbar.

Kurz nach ihrem Besuch im Pub "The Mill" waren Skripal und seine Tochter zusammengebrochen. Im Pub und auch in der Pizzeria "Zizzi" wurden Spuren eines Nervengiftes gefunden. Hier hatten die beiden Opfer zu Abend gegessen.

Nach dem Nachweis von Nervengiftspuren in einem Pub sowie einem Restaurant im englischen Salisbury riefen die Gesundheitsbehörden Besucher der Lokalitäten auf, ihre Kleidung und persönliche Dinge zu waschen. An den Ermittlungen sind mehr als 250 Beamte beteiligt, darunter 180 Soldaten. Zu ihnen zählen auch Experten für Chemiewaffen.

Der frühere Doppelagent soll den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 über russische Agenten in Europa informiert haben. 2004 flog der ehemalige Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU auf und wurde festgenommen. Er wurde zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs kam er 2010 nach Großbritannien.

