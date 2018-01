Nach dem Klon-Erfolg bei Affen scheint plötzlich auch das Klonen von Menschen möglich. Theoretisch ginge das, sagen die chinesischen Wissenschaftler - man wolle aber nicht.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Auch wenn Chinas Staatsmedien über das Klon-Experiment gar nicht übermäßig viel berichteten: Die meisten chinesischen Online-Portale zeigen zumindest süße Fotos von Zhong Zhong und Hua Hua - so heißen die beiden Shanghaier Klon-Äffchen. Kombiniert man die beiden Namen, also Zhong Hua, bedeutet das so viel wie China oder Chinesische Nation.

Die geklonten Äffchen Zhong Zhong und Hua Hua.

Es schwingt also ein gewisser Nationalstolz mit bei der Namensgebung. Das zeigt, welchen Stellenwert das Klon-Experiment hat - nicht nur für Chinas Wissenschaft, sondern auch für die Staats- und Parteiführung, die seit Jahren viele Milliarden in die naturwissenschaftliche Forschung steckt.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua betont den wissenschaftlichen Nutzen: Die Hoffnung auf Durchbrüche in der Medizin-Forschung steige nun, heißt es. Mitverantwortet hat das Klon-Experiment Pu Mu Ming von der chinesischen Akademie der Wissenschaften. "Viele Medikamententests, die wir mit Mäusen machen, lassen sich nicht einfach auf Menschen übertragen", sagte er im Staatsfernsehen. Beim Menschen könnten andere Nebenwirkungen auftreten, weil der Organismus von Mäusen sich zu sehr unterscheide. "Primaten hingegen sind näher dran am Menschen. Mit Affen lässt sich zum Beispiel das menschliche Nervensystem besser erforschen. Deswegen ist das Ganze wichtig."

Internationale Wissenschaftler sind zurückhaltend

Die US-Wissenschaftszeitschrift Cell hatte zuvor bekannt gegeben, dass Biologen aus Shanghai es zum ersten Mal geschafft haben, erfolgreich Affen zu klonen. Und zwar aufbauend auf denselben Methoden, mit denen vor rund 22 Jahren in Großbritannien das Schaf Dolly geklont wurde. Das chinesische Forscherteam schreibt in dem Fachartikel, dass mehrere Hundert Klon-Versuche nötig gewesen seien. Die meisten seien fehlgeschlagen - zwei Affenbabys aber hätten überlebt. Es handelt sich um Langschwanzmakaken, eine Affenart, die in freier Wildbahn in Südostasien lebt und weltweit für Tierversuche verwendet wird.

Erstmals Affen geklont

Internationale Wissenschaftler sind bei der Bewertung des Klonversuchs noch zurückhaltend und mahnen: Zum einen müsse man die chinesischen Studienergebnisse erstmal im Detail ansehen und nachvollziehen, zum anderen werden ethische Fragen aufgeworfen. Schließlich scheint nun auch das Klonen von Menschen plötzlich möglich.

Das sieht auch Pu Mu Ming so, der leitende Forscher von der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Beim Klonen von Primaten gebe es jetzt keine Hürden mehr, sagt er. "Und theoretisch gilt: Wenn wir Affen klonen können, können wir auch Menschen klonen. Dafür sehen wir allerdings keine Notwendigkeit. Auch ethische Fragen verbieten uns das."

Chinas Wissenschaft: Menschenklone wären möglich, wollen wir aber nicht

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

