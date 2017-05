Obama beim Kirchentag in Berlin Rückkehr mit neuer Mission

Der Kirchentag empfängt einen besonders prominenten Gast: Barack Obama. Vor 80.000 Berlinern wird er über seinen Glauben sprechen. Während seiner Amtszeit als US-Präsident sah man ihn selten in Kirchen, doch gebetet wurde jeden Tag.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Amazing Grace - als Barack Obama dieses Lied in der Mother Emmanuel Church in Charleston anstimmt, braucht es keine Worte mehr. Bei der Trauerfeier nach dem Amoklauf in dieser Kirche ist es wie ein unsichtbares Band, das sich im Eiltempo zwischen dem damaligen US-Präsidenten und den Menschen in den Kirchenbänken entspinnt. Es ist klar - hier steht einer, der tief in seinem Glauben verankert ist.

Reverend Dr. Norvel Goff saß direkt hinter Obama, als der anfing zu singen: "Es war eine Berufung für ihn - nicht nur als Präsident, sondern aus seinem tiefsten Inneren", sagt er heute. "Er hat den Menschen, den Gemeinden und den Mächtigen der Welt versichert, daß es inmitten all der Tragödie für uns einen Silberstreif gibt, um Gottes erstaunliche Gnade zu erfahren."

Die Spiritualität des Barack Obama

Gebet am Morgen

Sein Glaube war sein Fundament in turbulenten Zeiten. Obama hat einmal zugegeben, daß das Amt des US-Präsidenten einen Menschen mehr beten lasse. Jeden Morgen bekam er auf seinem Handy einen spirituellen Text - mit dieser stillen Andacht begann er seinen Tag. Beten gehörte für Obama ganz selbstverständlich zu seinem Leben - auch im Weißen Haus:

"Wenn ich morgens aufwache, spreche ich mit dem Herrn und bitte ihn mir die Kraft zu geben, das Richtige für unser Land und seine Menschen zu tun. Abends spreche ich mit ihm, bitte ihn um Vergebung für meine Sünden und dass er nach meiner Familie und den Amerikanern schaut und dass er mich zum Werkzeug seines Willens macht. Ich sage diese Gebete und hoffe, daß sie beantwortet werden. Ich weiß, dass ich dafür etwas opfern und arbeiten muss."

Austritt aus Gemeinde nach Kontroverse

Pastor Barry Lynn, Präsident der Lobbygruppe Americans United for Seperation of Church and State, erklärt, dass Obamas Glaube allerdings nicht nur eine Quelle der Kraft, sondern auch eine Angriffsfläche war: "Er ist nicht unglaublich oft in die Kirche gegangen, aber ich habe keinen Zweifel, daß er ein zutiefst spiritueller Mensch ist", sagt er. "Er wurde fälschlicherweise von vielen Konservativen bezichtigt, entweder ein versteckter Atheist oder ein Muslim zu sein. Das hat es für ihn manchmal schwierig gemacht, eine religiöse Sprache zu verwenden, auch wenn er es gern getan und auch so gemeint hätte."

Sich für Arme und Benachteiligte zu engagieren, das entspringt Obamas Glauben. Religion hat - als er aufgewachsen ist - keine große Rolle gespielt. Aber nachdem er in Chicago das Gemeindeleben in schwarzen Kirchen erlebt hat, trat Obama in den 1980er-Jahren der United Church of Christ bei. Gut 20 Jahre später Jahre verließen er und seine Frau die Kirche, als es eine Kontroverse um Positionen des Pastors ging, der sie getraut und ihre Töchter getauft hatte.

Obama beim Gedenkgottesdienst in Charleston

Ab und an ein Gottesdienst

Pfarrer Jeremiah Wright hatte beispielsweise gesagt "Gott verdamme Amerika". Er bezeichnete Rassismus als das Fundament Amerikas. Solche Äußerungen wurden für Obama zum Problem im Wahlkampf. Als Präsident ging er ab und zu in Gottesdienste in unterschiedlichen Kirchen. Meist lebte er seinen Glauben aber eher im stillen Kämmerlein im Weißen Haus.

Nur in den schwersten Momenten seiner Präsidentschaft, sprach er der Nation öffentlich über seinen Glauben, zitierte bei Trauerfeiern aus der Bibel. Womöglich ist er nun als Privatmann wieder freier in dem, was er über seinen Glauben erzählt und wie er ihn lebt.