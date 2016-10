Bei einem Terrorangriff auf ein Hotel im Nordosten Kenias sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die Terrormiliz al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag - die somalischen Extremisten greifen immer wieder Ziele in Kenia an.

Bei einem Terrorangriff im Nordosten Kenias sind nach Medienberichten mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Angriff erfolgte demnach in der Nacht auf ein Hotel in dem Ort Mandera. Angreifer hätten sich mit Sprengsätzen Zugang zum Gelände verschafft und die dort Schlafenden erschossen. Wie die Polizei mitteilte, sei dabei auch eine Bombe explodiert. Unter den Toten befänden sich zehn nicht Ortsansässige, die für Schulveranstaltungen zu Besuch waren, sagte der örtliche Polizeichef Ezekiel Singoe der Zeitung "Daily Nation" zufolge.

Die somalische Terrormiliz al-Shabaab bekannte sich über den ihr nahe stehenden Sender Radio Andalus zu dem Angriff.

Al-Shabaab greift immer wieder Menschen in Kenia an. Sie begründet die Attacken mit Vergeltung, weil das Land die somalische Regierung im Kampf gegen die Rebellen unterstützt. Sie versucht seit Jahren, einen Gottesstaat am Horn von Afrika zu errichten.

