Kataloniens Regierung hat 5,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, heute über die Unabhängigkeit der Region zu entscheiden. Spaniens Regierung will das Votum mit allen Mitteln verhindern. Das Land ist tief gespalten.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

So viele spanische Flaggen sind hier schon lange nicht mehr zu sehen gewesen. Ein langer Zug von Menschen zieht durch die Innenstadt von Barcelona.

Allein hätte sie sich nicht getraut, hier mit der spanischen Flagge zu laufen, sagt Maricarmen. Aber gemeinsam mit so vielen anderen schon. "Viele Menschen haben Angst davor, die spanische Fahne auf ihren Balkon zu hängen. Am vergangenen Wochenende war ich in einem kleinen katalanischen Dorf. Dort hatte ich wirklich Angst", erzählt sie. "Wer sich dort mit einer spanischen Flagge zeigt, ist für mich ein Held."

Am Tag vor dem Referendum zeigten die Gegner der Unabhängigkeit in Barcelona Flagge.

"Die Liebe zu Spanien genommen"

Sie mache sich Sorgen, sagt Maricarmen. Schon seit langem. Das Katalonien, das nach Unabhängigkeit strebt, ist ihr fremd. "Ich bin Familien-Mutter. Ich sehe, wie in den Schulen indoktriniert wird - auch wenn sie das bestreiten. Vor allem in den Schulbüchern", so Maricarmen. "Wir ziehen eine Generation heran, der die Liebe zu Spanien genommen wird. Das schmerzt mich."

Ihr Begleiter Darío nickt. Er kommt ursprünglich aus der spanischen Region Aragón und ist mit einer Katalanin verheiratet. "Es gibt eine schweigende Mehrheit, ein Teil davon ist heute hierhergekommen", sagt er. "Wir wollen, dass das Gesetz respektiert wird, dass Katalanisch und Spanisch gut miteinander harmonieren. Wir wollen Frieden und ein Miteinander."

Rechtsextreme unter den Gegnern der Unabhängigkeit

Nicht nur in Barcelona, sondern an vielen Orten in Spanien gingen gestern Menschen auf die Straße, um gegen die Unabhängigkeit zu demonstrieren. Darunter nicht nur besorgte Bürger wie Maricarmen und Darío, sondern auch Rechtsextreme. Nicht wenige fürchten, dass das katalanische Referendum den Rechten Zulauf bescheren könnte.

Regierung will Stimmabgabe unmöglich machen

Die spanische Regierung versucht derweil bis zur letzten Minute, die Abstimmung unmöglich zu machen. Am Sonntagmorgen sollen auch die letzten besetzten Wahlbüros geräumt und abgesperrt sein.

Gesperrt sei in jedem Fall auch die Technik, die für das Referendum nötig sei, so Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo. "Wir wurden über einen gezielten Schlag gegen die Organisation des illegalen Referendums informiert", berichtet er. "Im Technologie-und Kommunikationszentrum der katalanischen Regierung wurden die Systeme außer Betrieb genommen. So soll vermieden werden, dass online gewählt werden kann - und auch, dass Stimmen ausgezählt werden können."

Zentralregierung in Madrid will Katalonien-Referendum verhindern

tagesschau 20:00 Uhr, 30.09.2017, Natalia Bachmayer, ARD Barcelona







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-332945~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Referendumsorganisatoren hoffen auf die Million

Doch die Organisatoren denken weiter nicht daran einzulenken, auch wenn sie die Erwartungen nach unten schrauben. "Wir wollen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich wählen gehen", sagt Jordi Sanchez von der separatistischen Organisation "Katalanische National-Versammlung", ANC. "Allerdings hat die spanische Regierung mit ihren Maßnahmen die Latte sehr hoch gehängt: Schon eine Million Wähler wäre ein durchschlagender Erfolg. Wir arbeiten daran, dass diese Zahl übertroffen wird."

Eine Million - das wäre gerade mal ein Fünftel der Wahlberechtigten. Doch selbst am Morgen des Wahltags ist es alles andere als sicher, ob überhaupt irgendein Wähler seine Stimme abgeben kann. Und noch weniger, ob am Ende des Tages ein aussagekräftiges Ergebnis steht.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. September 2017 um 17:00 Uhr.