Seit dem frühen Morgen stehen sich in Katalonien Befürworter der Unabhängigkeit und die Polizei gegenüber. Die Atmosphäre wird zunehmend gereizt, an manchen Orten schlägt sie in Gewalt um. Keine Seite ist gewillt, nachzugeben. Bilder einer absehbaren Eskalation.

1/8 Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien Vollbild Die spanische Zentralregierung hatte alles versucht, um das zu verhindern: Wahlurnen kommen am Morgen an einigen Abstimmungsorten an. Die Polizei hatte noch versucht, sie aufzuspüren. | Bildquelle: AFP