Morgen will Spaniens Regierung Artikel 155 der Verfassung aktivieren. So will sie Kataloniens Streben nach Unabhängigkeit stoppen. Man habe sich dabei auf Neuwahlen in der Region im Januar geeinigt, berichtete die Opposition in Madrid.

Spaniens Regierung strebt gemäß einer Einigung mit der oppositionellen Sozialistischen Partei (PSOE) Neuwahlen des Regionalparlaments in Katalonien im Januar an. Das erklärte die frühere PSOE-Ministerin Carmen Calvo in einem Fernsehinterview.

Umfangreiche Einigung Rajoys mit Sozialisten

Die Zeitung "El Diario" meldete ergänzend, dass sich Ministerpräsident Mariano Rajoy mit PSOE-Chef Pedro Sanchez auf einen detaillierten Plan verständigt habe, wie der Artikel 155 der Verfassung umgesetzt werden soll, um Kataloniens Unabhängigkeitsbestreben zu stoppen. Dazu zähle eine für Januar geplante Wahl.

Spaniens PSOE-Chef Sanchez handelte mit Ministerpräsident Rajoy Details eines gemeinsamen Vorgehens im Katalonien-Konflikt aus.

Demnach soll die Intervention der Zentralregierung aber so gering wie möglich ausfallen und allein dem Ziel dienen, die Neuwahlen zu ermöglichen. Dem Zeitungsbericht zufolge einigten sich die Regierung mit der PSOE auch darauf, dass Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont die Möglichkeit so lange wie möglich offen gehalten werden soll, den Prozess umzukehren, indem er selbst Neuwahlen herbeiführt.

Nachdem Puigdemont in dieser Woche zwei Fristen der Regionalregierung verstreichen ließ, ohne der Forderung nach einem Verzicht auf die Unabhängigkeitsbemühungen nachzukommen, will Rajoy zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen Verfassung den Artikel 155 aktivieren. Zu diesem Zweck berief er für morgen ein Kabinettstreffen ein. Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo kündigte an: "Die Regierung wird alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um so schnell wie möglich Gesetze und Verfassungsordnung wiederherzustellen."

Spanische Verfassung - Artikel 155 Der Artikel 155 ist bislang nie angewandt worden. Er kann zur Geltung kommen, wenn eine Autonome Gemeinschaft wie Katalonien ihre Verpflichtungen nicht erfüllt oder schwerwiegend gegen das Interesse Spaniens verstößt. Sollte die Autonome Gemeinschaft einer Aufforderung des Präsidenten nicht folgen, kann der Senat in Madrid mit absoluter Mehrheit Zwangsmaßnahmen beschließen. Anschließend kann die spanische Regierung allen Behörden der Autonomen Gemeinschaft Weisungen erteilen.



[Quelle: Boletín Oficial del Estado]

Senat könnte nächste Woche abstimmen

Die Verfassung führt nicht detailliert aus, welche Maßnahmen durch den Artikel 155 gedeckt sind. Doch reichen die Möglichkeiten laut Verfassungsexperten von der Übernahme der Kontrolle über Politik, Verwaltung oder Polizei bis hin zu Neuwahlen in Katalonien. Einem solch drastischen Vorgehen müsste der spanische Senat zustimmen, in dem die Regierungspartei PP von Rajoy die Mehrheit hat.

Im Senat würde das Verfahren noch einige Tage in Anspruch nehmen. Zur entscheidenden Abstimmung könnte es nach neuesten Angaben frühestens Ende nächster Woche kommen, möglicherweise aber auch erst Anfang der übernächsten Woche. Dann hätte Rajoy freie Hand, um die beschlossenen Strafmaßnahmen gegen Katalonien umzusetzen.

In Spanien wird derzeit spekuliert, dass das Regionalparlament Kataloniens noch am Wochenende die Unabhängigkeit ausrufen könnte, um der eigenen Entmachtung zuvorzukommen. Für das Wochenende sind zudem Demonstrationen geplant.

Sebastian Kisters, HR, zum Katalonien-Konflikt

Morgenmagazin 07:00 Uhr, 20.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-338931~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Separatisten heben demonstrativ Geld ab

Aus Protest gegen das Vorgehen der spanischen Regierung hoben am Morgen katalanische Separatisten reihenweise Geld von den Banken ab. Die Kunden folgten dabei einem Aufruf der Organisationen Katalanische Nationalversammlung (ANC) und Omnium Cultural und zogen Guthaben von ihren Konten bei den großen spanischen Banken ab.

Inbesondere bei der Banco de Sabadell und bei der CaixaBank hoben Kunden Geld ab.

Der Unmut richtete sich insbesondere gegen die beiden Banken CaixaBank und Banco de Sabadell, die wegen der unruhigen politischen Lage ihren Hauptsitz aus Katalonien herausverlegt hatten.

"Es ist Zeit zu zeigen, dass unsere Stärke in jedem von uns liegt, dass die Summe der kleinen individuellen Schritte alles verändern kann", erklärte Omnium Cultural. Auf Fotos sind Schlangen vor den Geldautomaten zu sehen. Zudem dokumentierten zahlreiche Teilnehmer der Aktion ihr Vorgehen auf Twitter.