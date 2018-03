Tausende Menschen haben in Katalonien gegen die Strafverfolgung führender Separatisten demonstriert. Dabei kam es zu Rangeleien, die Polizei setzte Tränengas ein.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

In der spanischen Region Katalonien sind am Abend Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Haftbefehle für fünf Politiker der Unabhängigkeitsbewegung.

Polizisten gehen gegen Demonstranten in Barcelona vor.

Rangeleien, Tränengas, Blockaden

Die größte Demonstration fand in Barcelona statt: Etwa 10.000 Menschen versammelten sich in der Innenstadt. Vor der Vertretung der spanischen Regierung warfen einige Demonstranten Feuerwerkskörper und versprühten Tränengas in Richtung der Polizei. Diese setzte Schlagstöcke ein, es kam zu Rangeleien.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mehr als 20 Menschen leicht verletzt. Eine andere Gruppe Demonstranten verbrannte Fotos des spanischen Königs - aus Protest gegen die Gerichtsentscheidungen aus Madrid. Auch in anderen katalanischen Städten gingen Tausende Menschen auf die Straße - zum Beispiel in Vic und in Girona. In der Nähe von Tarragona blockierten Demonstranten eine Autobahn.

Carles Puigdemont meldete sich aus Belgien per Twitter zu Wort.

Strafverfahren gegen 13 Politiker

Der abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont twitterte aus seinem Exil in Belgien wörtlich: "Die Belagerung der Freiheit durch die spanische Justiz betrifft uns alle, nicht nur die Unabhängigkeitsbefürworter. Es ist nicht der Moment der Kapitulation, sondern der Standhaftigkeit."

Das Oberste Gericht Spaniens hatte am Freitag Untersuchungshaft für mehrere katalanische Politiker angeordnet, darunter Jordi Turull, der aktuelle Kandidat für das Amt des Regierungschefs. Gegen 13 Politiker wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Vorwurf: Rebellion im Zusammenhang mit dem Kampf für ein unabhängiges Katalonien.