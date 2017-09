Nachdem der Hurrikan "Maria" über Puerto Rico hinweggezogen ist, droht Bewohnern im Westen der Insel durch die Folgen des Sturms neue Gefahr. Ein Staudamm könnte brechen, starke Überflutungen wären die Folge. Die Zahl der Todesopfer stieg in der Karibik auf mindestens 27.

Wie groß die Schäden sind, die der Hurrikan "Maria" auf der Karibikinsel Puerto Rico angerichtet hat, ist noch nicht einmal klar abzuschätzen. Doch im Westen der Insel sind erneut Zehntausende Menschen durch die Folgen des Sturms bedroht. Ein Staudamm an dem See Lago Guajataca könnte brechen - der Wetterdienst gab deshalb eine Sturmflutwarnungen für die umliegenden Städte und Gebiete heraus.

Bis zu 70.000 Bewohner betroffen

Die Bewohner der Regionen wurden von den Behörden aufgerufen, sich vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Bis zu 70.000 Menschen sind betroffen. Der 300 Meter lange Damm staut das Wasser eines mehr als fünf Quadratkilometer großen Sees auf. Das Wasserreservoir dient der Stromversorgung.

Die Zahl der bestätigten Opfer in der Karibik stieg unterdessen weiter an: In Puerto Rico wurden Behördenangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet. Auf der Insel Dominica wurden bislang 15 Opfer gemeldet, auf Haiti sind es mindestens drei und auf Guadeloupe zwei Opfer. In der Dominikanischen Republik kam mindestens ein Mensch ums Leben.

Hunderttausende Menschen noch von Hilfe abgeschnitten

Doch auf den Inseln, die von "Maria" getroffen wurden rechnen die Behörden mit mehr Opfern. "Die Zerstörungen sind enorm, es gibt Hunderttausende Personen, zu denen wir noch nicht gelangen konnten", sagte etwa Carmen Yulín Cruz, die Bürgermeisterin der Hauptstadt von Puerto Rico, San Juan. Nahezu die komplette Bevölkerung auf der Insel, auf der rund 3,4 Millionen Menschen leben, sei noch ohne Strom. Nur ein Viertel könne mit Trinkwasser versorgt werden.

Das US-Militär kündigte an, die Hilfsmaßnahmen auf Puerto Rico mit sechs Hubschraubern und vier Transportflugzeugen zu unterstützen. US-Präsident Donald Trump hatte für das US-Außengebiet den Katastrophenfall ausgerufen und Bundesmittel freigegeben, mit denen der Wiederaufbau und der Betrieb der Notunterkünfte mitfinanziert werden soll.