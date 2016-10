Die irakische Armee ist nach eigenen Angaben fünf Kilometer auf die vom IS gehaltene Stadt Mossul vorgerückt. Bei ihrem Rückzug soll die Extremistenmiliz eine Schwefelfabrik angezündet haben. Die Schwefelgaswolke sorgt bei Hunderten für Atemprobleme.

Die irakische Armee verzeichnet weiter Erfolge im Kampf gegen den "Islamischen Staat". Bei ihrer Offensive ist sie nach eigenen Angaben bereits fünf Kilometer auf die IS-Hochburg Mossul im Norden des Landes vorgerückt. Die Truppen hatten eine Großoffensive gestartet, um die Extremisten zu vertreiben. Der IS hatte Mossul, die zweitgrößte Stadt des Landes, im Sommer 2014 eingenommen.

In Mossul sollen sich bis zu 6000 IS-Kämpfer verschanzt halten. Seit Beginn der Offensive am Montag seien rund 50 Dörfer vom IS zurückerobert worden, erklärte die irakische Armee.

Schwefelgaswolke schwebt nahe Mossul

Derweil leiden in der Nähe Mossuls fast 1000 Menschen unter Atemproblemen. Die giftigen Schwefelgase seien von einer brennenden Fabrik hinübergeweht, sagten Mediziner in der Stadt Kajjara. Die Menschen seien behandelt worden. Über Todesfälle wurde zunächst nicht berichtet. Das US-Militär geht davon aus, dass der "Islamischer Staat" die Schwefelfabrik auf ihrem Rückzug bereits vor zwei Tagen angezündet hat. Auch US-Soldaten sind von den giftigen Gasen betroffen.

Die Lage in Mossul

tagesschau 20:00 Uhr, 22.10.2016, Alexander Stenzel, ARD Kairo, zzt. Erbil







Einem Bericht des irakischen Fernsehens zufolge konnte der Brand bereits gelöscht werden. Über dem Gebiet war weißer Qualm zu sehen, der sich mit schwarzem Rauch aus brennenden Ölquellen vermischte. Auch diese Ölanlagen sollen vom IS angezündet worden sein.

Tote bei IS-Angriff auf Kirkuk

Etwa 200 Kilometer von Mossul entfernt sollen in Kirkuk bei einem Angriff des IS mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Die meisten der Opfer seien Sicherheitskräfte, teilte ein irakischer Kommandeur mit. 170 Personen seien verletzt worden. Inzwischen sollen die Sicherheitskräfte beinahe die vollständige Kontrolle über die Stadt zurück haben. "Fast alle Terroristen, die Kirkuk betraten, sind ausgeschaltet worden", sagte der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Ashton Carter.

Der IS hatte am Freitag einen großen Angriff in der Stadt und in der Gegend um Kirkuk gestartet. Nach Angaben Omers nahmen mehr als 50 Extremisten an der Attacke teil. Mit dem Angriff sollte offenbar Aufmerksamkeit von Mossul abgelenkt werden.