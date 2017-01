Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem sind vier Menschen getötet worden. Zudem wurden mindestens 15 Menschen verletzt. Der Fahrer sei absichtlich in eine Gruppe von Soldaten gerast, so eine Polizeisprecherin.

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntag in Jerusalem in eine Gruppe von Soldaten gerast und hat vier von ihnen getötet. Der Angreifer selbst sei erschossen worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe den Wagen in die Gruppe von Soldaten gelenkt, die am Straßenrand gerade aus einem Bus ausgestiegen sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Es soll sich bei den Toten um drei junge Frauen und einen Mann handeln. Polizei und Rettungsdienste sprachen zudem von mindestens 15 Verletzten.

Seit September 2015 kommt es immer wieder zu tödlichen Attacken von Palästinensern auf Israelis. Meist setzen die Angreifer dabei Messer ein, vereinzelt rasten sie aber auch mit Autos in Menschenmengen. 40 Israelis und zwei Amerikaner sind dabei bislang getötet worden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Januar 2017 um 13:15 Uhr.