Bei dem Anschlag in Istanbul sind mindestens zwei Menschen aus Deutschland getötet worden. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass zwei Männer, die in Deutschland ansässig waren, in dem Nachtclub erschossen wurden.

Bei dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sind zwei Menschen aus Deutschland getötet worden. Ein Sprecher das Auswärtigen Amtes (AA) teilte mit, man gehe davon aus, "dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen, das heißt also hier ihren festen Wohnsitz hatten". Einer der beiden Toten habe die deutsche, ein anderer die türkische Staatsbürgerschaft besessen.

Nach Angaben der Polizei Oberbayern Nord ist einer Toten ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech. Die Polizei sei von dem türkischen Konsulat informiert worden, so ein Sprecher. Die Angehörigen seien bereits verständigt und auf dem Weg nach Istanbul, um den Toten zu identifizieren und die Formalitäten zu klären. Es handele sich um einen deutschen Staatsbürger.

Offiziell noch nicht bestätigt ist, dass der zweite Tote aus der Stadt Landsberg stammt. Ein Sprecher der Stadt sagte dem Bayerischen Rundfunk, entsprechende Hinweise stammten aus aus einer inoffiziellen Landsberger Facebook-Gruppe, die Opferlisten aus türkischen Medien gepostet hätten. Ihren Namen nach hätten beide Opfer türkische Wurzeln. Weitere Informationen finden Sie hier.

Suche nach dem Attentäter geht weiter

Ein Verletzter aus Dortmund

Bei dem Attentat in der Silvesternacht kamen mindestens 39 Menschen ums Leben. 38 von ihnen sind inzwischen identifiziert, mindestens 26 kamen aus dem Ausland, elf waren demnach türkische Staatsbürger. Die meisten der getöteten Ausländer stammten aus arabischen Ländern.

Mindestens 69 Menschen wurden verletzt. Laut AA wurden drei deutsche Staatsangehörige verletzt. Sie seien "in guter medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr". Darunter befindet sich nach WDR-Informationen auch ein Mann aus Dortmund. Er sei in einer Notoperation gerettet worden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Die Tat reklamierte inzwischen die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung hieß es, ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich.

Täter weiter auf der Flucht

Der Attentäter von Istanbul hatte laut türkischen Behörden früh am Neujahrstag zunächst einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen und dann wahllos auf Partygäste im Club "Reina" geschossen. In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zu der Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf.

Der Schütze konnte flüchten. Die türkischen Sicherheitsbehörden fahnden mit einem Großaufgebot nach ihm.

Spur nach Zentralasien?

Türkische Zeitungen berichten, es gebe Vermutungen, wonach der flüchtige Attentäter aus Kirgistan oder Usbekistan stamme. Die Ermittler schließen den Berichten zufolge nicht aus, dass der Mann mit der mutmaßlichen IS-Zelle zusammenhängt, die im vergangenen Juni den dreifachen Selbstmordanschlag auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen mit 47 Toten verübt haben soll.

Polizei und Geheimdienste in der Türkei hatten demnach vor Silvester Informationen über möglicherweise zum Jahreswechsel bevorstehende Anschläge in verschiedenen Städten erhalten. Im Dezember habe es in diesem Zusammenhang Razzien und Festnahmen gegeben. Am 30. Dezember sei dann eine Geheimdienstwarnung aus den USA über die Gefahr von IS-Anschlägen in Istanbul oder Ankara am kommenden Tag eingegangen.

Der Nachtclub "Reina" Der schicke Istanbuler Nachtclub "Reina" ist eine Institution des Nachtlebens in der Bosporus-Metropole. Der direkt am Wasser unterhalb einer der drei großen Brücken über die Meerenge gelegene Club, der über mehrere Restaurants, Tanzflächen und eine zentrale Bar verfügt, ist seit seiner Eröffnung 2002 beim türkischen Jetset, Prominenten sowie ausländischen Touristen sehr angesagt.

Sowohl Fußballspieler als auch türkische Fernsehstars verkehren im "Reina", in das nur ein ausgewähltes, zahlungskräftiges Publikum gelassen wird. Die Partys in dem Club auf der europäischen Seite von Istanbul, von dem sich ein spektakulärer Blick über den Bosporus auf die Lichter der asiatischen Seite bietet, beginnen oft erst nach Mitternacht und enden zumeist in den frühen Morgenstunden.