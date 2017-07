Ein israelischer Mann mit Diplomatenstatus wird in Jordanien festgehalten. Er soll zwei Menschen erschossen haben. Israel verlangte seine sofortige Freilassung, der Onkel eines der Opfer forderte die Todesstrafe.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

Eine Lösung der sogenannten Tempelberg-Krise ist noch komplizierter geworden: Jordanien hält einen Israeli mit Diplomatenstatus fest. Der Mann arbeitet als Wachmann in der israelischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman.

Laut Medienberichten war ein jordanischer Jugendlicher am Sonntag in der Wohnung des Wachmanns, um Möbel zu montieren. Dann griff der Jugendliche den Israeli mit einem Schraubenzieher an. Der Wachmann erschoss den Jugendlichen und einen weiteren Mann. Die genauen Umstände sind noch unbekannt.

Die israelische Regierung hatte in der Nacht eine Nachrichtensperre über den Vorfall verhängt, weil sie Ausschreitungen vor der israelischen Botschaft fürchtet. Die israelische Justizministerin Ajelet Schaked verlangte im israelischen Radio, dass Jordanien den israelischen Wachmann ausreisen lässt. "Nach internationalen Gesetzen besitzt der Sicherheitswachmann diplomatische Immunität", sagte Schaked. "Er darf nicht einmal von den Jordaniern vernommen werden."

"Wir erwarten die Todesstrafe"

Die Stimmung in Amman ist aufgeheizt. In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Proteste gegen Israels neue Sicherheitsmaßnahmen in der Altstadt von Jerusalem gegeben. Das israelische Armeeradio sendete Äußerungen des Onkels des jordanischen Attentäters: "Wir schenken unseren jordanischen Gerichten vollstes Vertrauen und erwarten, dass es für diesen Kriminellen aus Israel die Todesstrafe geben wird."

Vor zehn Tagen hatten arabische Israelis bei einem Anschlag zwei israelische Polizisten vor einem Aufgang zum Tempelberg erschossen. Israel reagierte und installierte vor den Eingängen Metalldetektoren für Muslime. Die Palästinenser weigern sich seitdem das Areal, zu betreten. In den vergangenen Tagen kam es zu schweren Ausschreitungen, vier Palästinenser kamen dabei ums Leben. Bei einem Anschlag auf eine Familie in einer israelischen Siedlung tötete ein Palästinenser drei Israelis.

"Sonst gibt es einen Flächenbrand"

Die USA wollen ihre Vermittlungsversuche in dem Konflikt verstärken. Am Montag trifft der Nahost-Gesandte von US-Präsident Trump, Jason Greenblatt, in der Region ein. Aus Sicht von Amos Yadlin, ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, sind die kommenden Tage entscheidend für den weiteren Verlauf des Konfliktes. Die arabische Welt sei zweigeteilt: Auf der einen Seite gebe es pragmatische Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und eben Jordanien, die kein Interesse an einer Eskalation hätten. Auf der anderen Seite stünden Länder wie Katar und der Iran sowie Gruppierungen wie die Hamas und die Hisbollah. "Ich hoffe sehr, dass die pragmatischen Länder die Hetze in den eigenen Ländern in den Griff bekommen", sagte Yadlin. "Sonst gibt es einen Flächenbrand."

Das israelische Sicherheitskabinett wollte eigentlich in der Nacht zum Montag entscheiden, ob die Metalldetektoren in der Altstadt von Ostjerusalem entfernt werden. Wegen des Vorfalls in Amman wurde die Entscheidung jedoch aufgeschoben.

Tempelberg-Krise könnte noch kompliziert werden

Benjamin Hammer, ARD Tel Aviv

