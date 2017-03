Kampf gegen Terror Iran bietet Russland Stützpunkte an

Iran bietet Russland die Nutzung von Luftwaffen-Stützpunkten an. Über Details will Teheran von Fall zu Fall entscheiden. Grundsätzlich könne Russland aber iranische Einrichtungen benutzen, so der iranische Außenminister Sarif.

Russland könnte künftig iranische Luftwaffen-Stützpunkte im Kampf gegen den Terror benutzen. Das hat der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif am Rande eines Besuches in Moskau in Aussicht gestellt.

"Russland hat keinen Stützpunkt im Iran. Wir haben eine gute Zusammenarbeit, und sollten die Russen beim Kampf gegen Terrorismus auf iranische Einrichtungen angewiesen sein, werden wir darüber von Fall zu Fall entscheiden", so Sarif gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Unterstützung für unterschiedliche Kriegsparteien

Russland und Iran unterstützen Assad im Kampf gegen verschiedene Rebellen-Gruppen, die vom "Islamischen Staat" bis zu gemäßigten westlich orientierten Oppositionellen reichen. Während Russland mit seiner Luftwaffe an der Seite der Regierungstruppen im Einsatz ist, sind unter Führung des Iran schiitische Milizen an den Kämpfen beteiligt.

Seit gestern hält sich eine iranische Delegation unter Führung von Präsident Hassan Ruhani in Moskau auf. Nach Angaben Sarifs ist die Abstimmung über das Vorgehen in Syrien eines der Themen bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

