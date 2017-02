Irak Sturm auf West-Mossul beginnt

Die irakische Regierung hat den Beginn einer Offensive zur Rückeroberung des Westteils von Mossul von der Terrormiliz "Islamischer Staat" verkündet. Der Ostteil ist bereits weitgehend unter der Kontrolle der irakischen Armee.

Die irakischen Streitkräfte haben Regierungsangaben zufolge mit dem Sturm auf den von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrollierten westlichen Teil der Stadt Mossul begonnen. "Unsere Truppen beginnen mit der Befreiung der Bürger vom Terror des IS", sagte Regierungschef Haider al-Abadi in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Die Luftwaffe habe Millionen Flugblätter über dem Gebiet abgeworfen, um die Bevölkerung zu warnen und über den Vormarsch zu informieren, teilte das irakische Verteidigungsministerium mit.

Die irakische Armee, mit ihr verbündete Milizen und kurdische Kämpfer hatten die Offensive auf die letzte IS-Hochburg im Irak Mitte Oktober begonnen und den Osten der Stadt Ende Januar komplett erobert. Unterstützt wurden die Kämpfer durch Luftangriffe der US-geführten internationalen Koalition sowie hinter der Front durch hunderte Militärberater. Wegen der für Panzerfahrzeuge unpassierbaren engen Gassen gilt der Angriff auf den Westteil der Stadt als besonders schwierig. Der IS hatte Mossul 2014 besetzt und von dort ein Kalifat ausgerufen, das bis nach Syrien reicht.

UN warnt vor humanitärer Krise

Die Vereinten Nationen haben vor der Vertreibung von bis zu 400.000 Zivilisten aus West-Mossul gewarnt. Die Offensive der irakischen Armee könnte auch zu einer Belagerung der dicht bevölkerten Altstadt führen, warnte die UN-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande: "Das ist ein anderer Kampf mit enormen Auswirkungen für Zivilisten", sagte sie.

Hilfsorganisationen und die Regierung seien bereits dabei, südlich von Mossul Notfall-Lager zu errichten. Schon jetzt sei die Lebensmittel- und Wasserversorgung im Westen knapp. "Der Kampf hat noch nicht begonnen, aber es gibt schon eine humanitäre Krise", betonte Grande.

Offensive auf die syrische Stadt Rakka?

Unterdessen laufen offenbar auch die Vorbereitungen für eine weitere Offensive zur Vertreibung des IS aus der syrischen Stadt Rakka. Die Türkei habe den USA zwei Vorschläge unterbreitet, wie in einer gemeinsamen militärischen Operation die Islamisten aus ihrer syrischen Hochburg vertrieben werden könnten, berichtete die türkische Zeitung "Hürriyet".