Wie geht es nach der Gipfel-Absage weiter? In Washington gab es viel Hohn für Trump, sagt Martin Ganslmeier. Gewinner könnte China sein. Und die Reaktion von Kim? War überraschend, so die Einschätzung von Jürgen Hanefeld.

NDR: Donald Trump hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Die Frage an Martin Ganlsmeier, ARD-Korrespondent in Washington: Wo steht denn nun die Korea-Politik der USA? Gibt es eine erkennbare Strategie?

Martin Ganslmeier: Die Gipfel-Träume sind erst einmal geplatzt. So überraschend kam das am Ende aber nicht mehr. Trump sah sich ja schon als Friedensnobelpreisträger - diesen Vorschlag gab es ernsthaft. Und es sind auch schon Gedenkmünzen vom "historischen Gipfel" geprägt worden. Eine Sache ist dabei aber immer mehr in Vergessenheit geraten: Dass Donald Trump unter dem Begriff "Denuklearisierung" immer eine komplette, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung versprochen hat - und zwar relativ schnell. Nordkorea versteht darunter aber etwas völlig anderes.

In sofern rächte sich Donald Trumps etwas hemdsärmelige Art nach dem Motto: Ich werde diesen Gipfel schon selbst am besten vorbereiten. Er hat verzichtet auf den Ratschlag jahrzehntelanger Nordkorea-Experten im Außenministerium - und das hat sich gerächt.

"Kim will unbedingt neben Trump vor den Kameras stehen"

NDR: Aus Nordkorea heißt es jetzt, man sei weiter gesprächsbereit. Die Frage nun an Jürgen Hanefeld, ARD-Korrespondent in Tokio: Was bedeutet diese Absage für Kim Jong Un? Es ist ja kaum vorstellbar, dass Kim nur mit den Achseln zuckt und sagt: "Gut, dann treffen wir uns vielleicht später".

Jürgen Hanefeld: Ich war wirklich überrascht, dass Kim keine schärfere Antwort hatte als zu sagen: "Ja, wir bleiben im Gespräch". Er war natürlich überrascht und enttäuscht, aber er hat nicht "rumgebölkt" - und er hat keine weitere Rakete geplant.

Ich glaube, er setzt immer noch drauf, dass die Amerikaner zur Vernunft kommen - im Sinne Nordkoreas. Denn er will ja unbedingt neben Trump vor den Kameras stehen - und das auf Augenhöhe. Und er muss dafür sorgen, dass die Sanktionen gegen sein Land aufgehoben werden. Und dazu braucht er auf jeden Fall die USA.

Martin Ganslmeier, ARD Washington, Jürgen Hanefeld, ARD Tokio, zur Absage der Nordkorea-Gespräche

Liane Kossmann, ARD berlin

"Viel Hohn und Spott heute im US-Senat"

NDR: Fragen wir dann gleich nochmal Martin Ganselmeier: Auch Donald Trump schließt einen zweiten Anlauf für ein Treffen grundsätzlich nicht aus. War das erstmal reine Höflichkeit oder gibt es tatsächlich noch eine Chance, dass so ein Gipfel in absehbarer Zeit zustande kommt?

Ganslmeier: Ich weiß nicht, ob das in absehbarer Zeit passieren kann. Bei Donald Trump kann man nichts ausschließen. Ich wage da keine Prognose mehr. Aber im Moment sieht es doch eher so aus, als ob Trump jetzt auch am eigenen Leib erfahren hat, dass man einen Gipfel nicht mal eben aus der Hand schütteln kann. Er hat erfahren, dass man den Sachverstand auch im Außenministerium nutzen sollte, dass man das intensiv vorher durch Sherpas vorbereiten lässt.

Er hat das jetzt selber schmerzhaft spüren müssen, das ist für ihn wirklich nicht angenehm. Es gab viel Hohn und Spott heute hier im Senat. Da war eine Anhörung mit Mike Pompeo, dem Außenminister, und die Demokraten haben das natürlich als Steilvorlage genutzt und haben Hohn über Donald Trump verschüttet und gesagt: "So macht man es nicht". "The Art of a Deal" - also "Die Kunst eines Deals" - war ein Bestseller-Buch von Donald Trump in den 80er-Jahren. Die Demokraten haben das aufgegriffen und gesagt: Die Kunst der Diplomatie ist um einiges schwieriger als die Kunst des Deals.

In Südkorea - wie hier in der Hauptstadt Seoul - löste die überraschende Absage des Gipfeltreffens durch Trump Proteste aus.

"Als eigentlicher Gewinner wird China gesehen"

NDR: Bemerkenswert ist die Reaktion Südkoreas auf die Absage Trumps. Präsident Moon Jae-in war sehr enttäuscht und hat gesagt, man werde versuchen herauszufinden, was Trumps Intentionen sind. Die beiden - Moon und Trump - sind ja normalerweise engste Vertraute. Was ist denn da in allen Absprachen schief gelaufen? Wie schlecht war dieser Gipfel vorbereitet von Seiten der USA?

Ganslmeier: Was vor allem auch hier in den USA sehr kritisiert wurde ist, dass Südkoreas Präsident gar nicht vorab darüber informiert wurde, dass Donald Trump den Gipfel platzen lässt. Insofern war das schon eine herbe Ohrfeige. Südkoreas Präsident steht hier im Moment so ein bisschen wie ein begossener Pudel da, als Verlierer. Denn er hat wirklich am meisten dafür getan, dass so ein politisches Tauwetter entstanden ist. Als eigentlicher Gewinner wird hier im Moment China gesehen, weil China ein Interesse daran hat, diesen ganzen Prozess zu verlangsamen.

"Moon muss wieder bei Null anfangen"

NDR: Das ist also eine interessante Gemengelage. Die Frage an Jürgen Hanfeld in Tokio: Gilt jetzt das Prinzip "Alles wieder auf Los"? Wird es jetzt erst mal wieder auf das Geschick des südkoreanischen Präsidenten Moon ankommen, um als Moderator zwischen beiden Seiten - den USA und Nordkorea - zu vermitteln?

Hanefeld: Moon hat ja Bestes geleistet im Vorwege. Ich möchte ein bisschen relativieren, was Sie eben gesagt haben: Moon ist keineswegs ein Fan von Trump. Wenn Sie sich die beiden Biografien anschauen, ist Moon ein Mann wie Willy Brandt - ein Mann der Aussöhnung. Und wer Trump ist, ist bekannt. Die beiden haben also keine großen Gemeinsamkeiten - außer dass sie eben im selben Block sind - auf dem amerikanischen Feld sozusagen.

Aber jetzt muss Moon natürlich wieder bei Null anfangen. Und er hat erklärt, dass Südkorea die Gespräche mit dem Norden fortsetzen will. Solche Gespräche haben ja noch vor vier Wochen pompös stattgefunden. Moon will weiter mit Nordkorea verhandeln.

Das Gespräch führte Liane Kossmann, NDR info