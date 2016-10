Indien - der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen - will heute das Pariser Klimaabkommen ratifizieren. Doch wichtiger ist für das Land Wachstum. Deshalb will Indien seine Kohleförderung ausbauen. Davon leben Menschen wie Sumitra Devi mit ihrem Bastkorb.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu-Delhi

Sumitra Devi schleppt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Kohle. Sie ist eingehüllt in beißende Rauschwaden - den ganzen Tag lang. Immer wieder geht es mit mindestens 20 Kilogramm Kohle auf dem Kopf die steilen Hänge in den riesigen Abraumhalden hoch und runter.

Der Tagebau, in dem Devi neben den gefräßigen Fördermaschinen mit einem Bastkorb Kohle fördert, liegt im besonders rohstoffreichen Osten Indiens. Hier frisst die Kohleproduktion die Natur auf. Überall lodern offene Flözfeuer. Für Devi geht es nicht um die Zukunft des Weltklimas. Es geht immer nur um den nächsten Tag. "Wir brauchen alle Strom, um gut zu leben, und Kohle gibt uns Strom", sagt die schmächtige Frau achselzuckend. An guten Tagen verdient sie mit ihrer Familie 250 Rupien. Das sind umgerechnet etwas mehr als drei Euro.

Auch die Kinder müssen beim Kohleabbau mithelfen.

Nummer drei der Klimasünder

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gehören gefährlicher Smog und Stromausfälle zum Alltag. Indien will schnell wachsen und zu den reichen Industrieländern aufschließen. Die heimische Kohle gilt als Schlüssel zum Wachstum. Professor Pramod Pathak von der Bergbauuniversität "Indian School of Mines" weist die Rolle des Klimasünders von sich. "Wir versprechen, dass wir die Umwelt so gut wir können schützen, aber wir können unser Entwicklungsinteressen nicht opfern. Wir suchen nach sicheren Technologien zur Kohleförderung", sagt Pathak und verspricht: "Es wird der Tag kommen, an dem unsere technische Entwicklung die Umwelt schützen wird. Hier in Indien fragen sich ohnehin viele Menschen, woher die Industriestaaten, die die Umwelt jahrzehntelang ausgebeutet haben, das Recht nehmen, uns zu predigen, unseren Schadstoffausstoß zu senken. Das ist nicht fair."

Das Schwellenland Indien will seine Kohleförderung drastisch ausbauen. Dutzende neue Kohlekraftwerke sind in Planung oder schon im Bau. Indien ist nach den USA und China der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen - obwohl rund ein Drittel der Bevölkerung noch gar nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Indiens Premierminister Narendra Modi formulierte Indiens Position während des Klimagipfels in Paris im vergangenen Jahr so: "Wir haben den Klimawandel nicht verursacht, aber auch wir in Indien haben mit den Folgen zu kämpfen." Laut Modi bedrohten Dürren und Hochwasser, schmelzende Gletscher und der steigende Meeresspiegel auch in Indien Küsten und Inseln.

Einen Tag lang 20 Kilo Kohle im Bastkorb schleppen - dafür bekommt ein Arbeiter umgerechnet drei Euro.

Weniger Öl und Kohle - aber mehr Atomkraft

Viele Formulierungen im Weltklimavertrag von Paris sind dehnbar und lassen Ländern wie Indien Spielraum. "Der Treibhausgasausstoß steht im Kontext der Armutsbekämpfung", heißt es im Text. Ab 2030 will Indien 40 Prozent seiner Energie ohne Kohle und Öl produzieren. Das Land setzt dabei vor allem auf die Atomkraft. Gleichzeitig fordert Indien Klimagerechtigkeit. Dahinter steckt das Verlangen, möglichst ungebremst zu wachsen. Und das Verlangen nach Technologie-Transfer aus den reichen Industrieländern, die hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden.

Indien zwischen Klimaschutz und Klimaschmutz

S. Petersmann, ARD Neu-Delhi

