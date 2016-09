100 Tage ist es her, dass die EU einen großen Schock erlitt: Die Briten stimmten für einen Ausstieg aus der EU. In Brüssel wird inzwischen die Furcht immer größer, dass Großbritannien der EU in jeglicher Hinsicht den Rücken kehren will.

Von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

Bei der EU-Kommission läuten die Alarmglocken. Zwar spricht Kommissionschef Jean-Claude Juncker sich selber, seinen Mitarbeitern und der gesamten Öffentlichkeit nach dem Brexit-Votum der Briten immer wieder Mut zu: "Die Europäische Union ist in ihrem Bestand nicht gefährdet."

Aber die Union ist massiv herausgefordert. Denn nach Einschätzung von Großbritannien-Experten und Diplomaten in Brüssel deutet alles auf einen sogenannten harten Brexit hin: Großbritannien wolle nicht nur die EU als politische Institution verlassen, sondern auch deren zollfreien Binnenmarkt - und auch nichts mit dem Europäischen Wirtschaftsraum zu tun haben, dem neben Norwegen auch Island und Liechtenstein angehören.

Ein neu erfundenes Königreich

Spricht der EU Mut zu: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Die EU-Kommission muss sich auf ein Vereinigtes Königreich einstellen, dass sich völlig losgelöst von EU-Bestimmungen neu erfinden will. Ein Großbritannien, das weltweit bilaterale Freihandelsverträge anstrebt mit China und den USA, mit Australien, Neuseeland und Singapur - und natürlich mit der EU.

Und zwar allein auf der Basis einer neu auszuhandelnden britischen Mitgliedschaft bei der Welthandelsorganisation WTO, warnt Kommissionschef Juncker: "Dann müssen alle britischen Produkte hier noch mal zugelassen werden. Dann muss alles noch einmal getestet werden, dann gibt es keinen technischen Standard, der von der Eurogruppe akzeptiert ist", warnt der Vizepräsident des Europäischen Parlamentes, Alexander Graf Lambsdorff: "Mit anderen Worten: Da kommen auf Großbritannien gigantische Kosten zu."

Großbritannien - Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt

Doch auch für die EU wird es im Fall des harten britischen Ausstiegs teuer, denn sie exportiert weit mehr in das Vereinigte Königreich als umgekehrt. Von britischen Einfuhrzöllen wäre Export-Weltmeister Deutschland besonders hart betroffen: Großbritannien ist für Deutschland der zweitwichtigste Exportmarkt weltweit. Waren im Wert von 89 Milliarden Euro lieferte Deutschland im vergangenen Jahr an die Briten, das britische Exportvolumen belief sich im Vergleich nur auf 38 Milliarden.

Zölle wären also ein Verlustgeschäft für Deutschland und die EU. Deshalb strebt die EU im Fall des harten Brexit einen Freihandelsvertrag mit Großbritannien an, zum Beispiel nach dem Vorbild des CETA-Freihandelsabkommens mit Kanada, in dem die Zölle abgeschafft sind. Brüssel und London stehe im Fall CETA-ähnlicher Verhandlungen ein jahrelanger Verhandlungskraftakt mit Großbritannien bevor, warnt der liberale Graf Lambsdorff: "Dann muss entschieden werden, welche Produkte und Dienstleistungen aus Großbritannien wir nach Europa hereinlassen."

"Binnenmarkt à la carte wird es nicht geben"

Die für die Londoner City besonders wichtigen Finanzdienstleistungen wären in einem Freihandelsvertrag nach dem Vorbild von Kanada nicht berücksichtigt. Das Recht auf dieses tägliche Milliardengeschäft mit Devisen, Versicherungen und Fonds im Euroraum hat Großbritannien nur als Mitglied des europäischen Binnenmarktes. Zu diesem hat das Land aber nur dann ungehinderten Zugang, wenn gleichzeitig auch EU-Bürger weiterhin ungehinderten Zugang zum britischen Arbeitsmarkt haben.

"Einen Binnenmarkt à la carte wird es nicht geben", lautet die unmissverständliche Botschaft Junckers an London. Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt habe sehr wohl einen Anspruch darauf, kontert der britische Außenminister Boris Johnson. Mitglied im EU-Binnenmarkt werde Großbritannien - wenn überhaupt - nur dann bleiben, wenn nicht mehr jeder EU-Bürger das Recht habe sich im Vereinigten Königreich einen Arbeitsplatz zu suchen. Was Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dazu bewog, Johnson ein Exemplar des EU-Vertrages anzubieten. "Dann kann er nachlesen, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt. Der Binnenmarkt hat irgendetwas mit den vier Grundfreiheiten in Europa zu tun."

Fassungsloses Kopfschütteln in Brüssel

Schäubles Parteifreund Norbert Röttgen sieht das allerdings anders: In dem Strategiepapier "Europa nach dem Brexit" für die Brüsseler Denkfabrik Bruegel fordert der Sprecher des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Jürgen Hardt, die EU auf, sich vom Dogma der Arbeitnehmerfreizügigkeit in den Verhandlungen mit Großbritannien zu verabschieden: "Die Arbeitnehmerfreizügigkeit macht aus dem Projekt Binnenmarkt ein politisches Projekt."

Und eben dieses politische Projekt hätten die Briten abgelehnt. Das müssten die Europäer akzeptieren, um wenigstens eine begrenzte Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Ausländerin in Großbritannien zu erhalten, so das Röttgen-Plädoyer. Das bisher in Brüssel vor allem auf eine Reaktion stößt: auf fassungsloses Kopfschütteln.

100 Tage Brexit

R. Sina, ARD Brüssel

