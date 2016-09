Erstmals seit seinem Amtsantritt hat Frankreichs Präsident Hollande die Hafenstadt Calais besucht, das berüchtigte Flüchtlingscamp aber gemieden. Er bekräftigte, dass das als "Dschungel" bekannte Lager aufgelöst wird. Die Frage ist nur, wann.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Die Situation im berüchtigten "Dschungel", dem Flüchtlingslager von Calais, ist miserabel. Hilfsorganisationen reden von mittlerweile mehr als 10.000 Bewohnern. Und es werden ständig mehr, erzählt François Guennoc, Vizepräsident der Hilfsorganisation "Auberge des migrants": "Während und Ende des Sommers kommen die Migranten leichter über das Mittelmeer. Da steigt die Zahl der Menschen hier deutlich. Aktuell haben wir viel zu viel Menschen auf viel zu wenig Platz."

Seit Jahren warten Anwohner, Händler, Hafenbetreiber, die Verwaltung, ja beinahe alle in Calais darauf, dass die Regierung in Paris durchgreift, bislang vergebens.

Hollande kündigt Räumung des Flüchtlingscamps in Calais an

tagesschau 20:00 Uhr, 26.09.2016, Mathias Werth, ARD Paris







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-218185~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Heute nun ließ sich Präsident François Hollande zum ersten Mal in seiner schon über vier Jahre währenden Amtszeit selbst in Calais sehen, im Gepäck eine lang ersehnte Botschaft: "Wir müssen das Lager komplett und endgültig räumen. Das ist eine außergewöhnliche Herausforderung, weil die Situation hier außergewöhnlich ist. Wir müssen das mit System und gleichzeitig mit Entschiedenheit angehen. Wir müssen die Menschlichkeit im Blick behalten, auch wenn wir diese Umsiedlung nun angehen müssen."

Regierung sucht nach leer stehenden Gebäuden

In den berüchtigten "Dschungel" setzte Hollande heute keinen Fuß, und auch sonst hinterließ der hohe Besuch vor Ort teilweise mehr Fragen als Antworten. So nannte der Präsident keinen konkreten Termin für die Auflösung des Lagers. Am Samstag hatte er aber davon gesprochen, in den "kommenden Wochen" die Flüchtlinge auf Aufnahmezentren zu verteilen. Derzeit sucht die Regierung fieberhaft nach leer stehenden Gebäuden in ganz Frankreich, um die Flüchtlinge dort unterzubringen.

Hollande hielt sich wegen der Grundsteinlegung für die Hafenerweiterung in Calais auf.

Im aufziehenden Wahlkampf um die Präsidentschaft 2017 versagen aber viele konservative Präfekten und Bürgermeister die Zusammenarbeit mit der sozialistischen Regierung und machen Stimmung gegen die Aufnahme von Migranten. Unklar ist auch, wie das Lager nachhaltig geräumt werden soll. Denn die meisten Migranten wollen nach England - und dieser Weg führt nun einmal über Calais.

Die Flüchtlinge harren in dem Camp aus in der Hoffnung, über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen zu können (Archivfoto vom 11. März 2016).

Polizeigewerkschaft bleibt skeptisch

Schon im Jahr 2002 hatte die damalige konservative Regierung ein berüchtigtes Flüchtlingslager bei Calais aufgelöst. Die Stadt aber blieb Anziehungspunkt für Migranten und so wuchs unter anderem der heutige "Dschungel". Kein Wunder also, dass viele vor Ort, wie der Polizeigewerkschafter Frederic Balland, dem Versprechen Hollandes eher skeptisch gegenüberstehen: "Wir haben das Versprechen schon so oft gehört, dass das Problem jetzt geregelt wird. Im Moment passiert gar nichts. Mal sehen, ob die Räumung etwas bringt, aber vor allem muss es schnell gehen!"

Der Druck ist jetzt in jedem Fall groß. Wenn die Räumung bis Ende des Jahres nicht erfolgt ist, dürfte Präsident Hollande ein massives Glaubwürdigkeitsproblem mehr haben.

Präsident Hollande zu Besuch in Calais

M. Wagner, ARD Paris

26.09.2016 12:08 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete auch Inforadio am 26. September 2016 u.a. um 11:43 und 12:30 Uhr