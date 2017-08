"Sofort raus jetzt!!" - in den Überschwemmungsgebieten rund um Houston haben die Behörden die Evakuierung angeordnet, nachdem ein Damm dem Druck der Wassermassen nachgegeben hat. Inzwischen ist US-Präsident Trump vor Ort.

US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Frau Melania in Texas eingetroffen, um sich ein Bild von den Verwüstungen infolge des Sturms "Harvey" zu machen. Trump landete in Corpus Christi. Die texanische Küstenstadt war mit voller Wucht von dem Sturm getroffen worden. In der Gegend gab es vier Tage lang schwere Regenfälle, weite Landstriche stehen unter Wasser.

Trump sagte den Betroffenen rasche Hilfe zu. Die Lage in Texas ist unübersichtlich, über die genaue Zahl der Todesfälle herrschte Unklarheit. Offiziell bestätigt wurden zunächst drei Tote. US-Medien meldeten aber höhere Zahlen. Der Sender KHOU berichtete von mindestens neun Toten.

Im Kreis Brazoria, der zwischen Corpus Christi und Houston liegt, forderten die Behörden nach einem Dammbruch alle betroffenen Anwohner zur sofortigen Evakuierung auf. "Sofort raus jetzt!!", schrieb die Verwaltung des Kreises Brazoria auf Twitter. Der Damm an den Columbia-Seen südlich der Großstadt Houston habe unter dem Druck der Wassermassen nachgegeben.

Ein Richter habe eine verbindliche Evakuierungsanordnung für alle Anwohner erlassen, teilte der Landkreis in einer Erklärung mit. Es gebe nur eine einzige Straße, über welche die Gegend verlassen werden könne, und auch diese Straße könnte bald überschwemmt sein. Die Behörden empfahlen den Menschen, eine Notunterkunft im Landkreis Bell in rund 370 Kilometer Entfernung anzusteuern.

Wasser aus dem übergelaufenen Addicks Reservoir fließt in Wohngebiete in der Umgebung von Houston im Bundesstaat Texas.

Infrastruktur in Houston zusammengebrochen

Nach Angaben des Roten Kreuzes suchten in Texas in der Nacht zum Dienstag rund 17.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. In der besonders schwer betroffenen Metropole Houston kamen laut einem Medienbericht mehr als 9000 Menschen im Kongresszentrum unter. Die Behörden wollen mindestens zwei weitere große Notunterkünfte für Hochwasseropfer öffnen. Dort würden auch Menschen aus umliegenden Gemeinden aufgenommen, sagte Bürgermeister Sylvester Turner.

Die Infrastruktur in und um Houston ist weitgehend zusammengebrochen. Rettungskräfte kämpften sich mit Booten durch die braunen Wassermassen, um festsitzende Menschen aus ihren Häusern zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nach Darstellung der Küstenwache wurden allein am Montag mehr als 3000 Menschen aus den überschwemmten Gebieten gerettet. Pro Stunde gingen bis zu 1000 Anrufe von Hilfesuchenden ein.

Schulen und Behörden geschlossen

Auch im Nachbarstaat Louisiana werden in den kommenden Tagen heftige Ausmaße befürchtet. In New Orleans, der größten Stadt im Bundesstaat, blieben auf Anordnung der Verwaltung Schulen und Behörden geschlossen.

Trump hatte noch vor seinem Besuch in Texas gesagt, er gehe davon aus, dass der Wiederaufbau nach den Überflutungen teuer werde. Er sei in dieser Frage in Kontakt mit dem Kongress. "Wir müssen sehen, was wir für die Menschen in Texas tun können", sagte Trump. Dies gelte auch für die Bewohner von Louisiana. Der Präsident sprach den Menschen zugleich Mut zu: "Wir werden das überstehen. Wir werden gestärkt daraus hervorgehen und glaubt mir, wir werden größer, besser, stärker sein als jemals zuvor."