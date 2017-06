Das Großfeuer in London mit mindestens 79 Toten ist laut Polizei in einem Gefrierschrank ausgebrochen. Ausbreiten konnte es sich aber wohl wegen der feuergefährlichen Außenverkleidung. Gegen die Verantwortlichen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Der katastrophale Brand in einem Londoner Hochhaus ist auf einen defekten Gefrierschrank zurückzuführen. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte eine Scotland-Yard-Sprecherin.

Ermittlungen gegen Gebäude-Verantwortliche

Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, wie sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte. Nach Polizeiangan haben Gebäudeverkleidung und Isolierung Sicherheitstests nicht bestanden. Daher erwägen sie unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien und habe Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, hieß es weiter.

Experten hatten laut Premierministerin Theresa May nach der Katastrophe an mehreren anderen britischen Hochhäusern eine leicht entzündbare Verkleidung festgestellt. Art und Material der Verkleidung gelten als eine der möglichen Ursachen dafür, dass sich das Feuer in dem 24-stöckigen Hochhaus im Westen Londons in weniger als einer Stunde ausbreiten konnte.

Zahl der Opfer weiter unklar

Bei dem Brand am 14. Juni waren mindestens 79 Menschen getötet worden. Jede aufgefundene Leiche sei inzwischen aus dem ausgebrannten Hochhaus geborgen worden, erklärte Scotland Yard.

Bilder aus dem Inneren des Grenfell Tower lassen das Ausmaß der Brandkatastrophe erahnen.

Die Ermittler befürchten, dass sich weitere Menschen in dem Hochhaus befunden haben könnten, über die nichts bekannt sei. Berichten zufolge sollen möglicherweise zahlreiche Menschen illegal in dem Hochhaus gelebt haben. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hatte zuvor eine Amnestie für solche Bewohner des Gebäudes gefordert.