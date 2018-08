Nahost-Konflikt Entspannung nach der Eskalation?

Erneut werden aus dem Gaza-Streifen Raketen abgefeuert, die israelische Armee reagiert mit Luftschlägen - den schwersten seit Langem. Jetzt will die Hamas den Beschuss einstellen.

Von Kilian Neuwert, ARD-Studio Tel Aviv

Auf Videoaufnahmen aus der Nacht ist ein Geschoss zu sehen. Wie eine Sternschnuppe zieht es eine Bahn am dunklen Nachthimmel über einem Gebäude. Ein Mann ruft Anweisungen: "Alarmstufe Rot hier in Netivot, Schatz", ruft er. "Die fangen eine Rakete fast direkt über unserem Haus ab. Los in den Schutzraum! Geh in den Schutzraum!"

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press zeigt das Video offenbar, wie die israelische Raketenabwehr ein Geschoss über der Stadt Netivot im Süden Israels abfängt. Nach rund 40 Sekunden ist eine Explosion am Himmel zu sehen.

Netivot hat fast 33.000 Einwohner und liegt nur wenige Kilometer östlich des abgeriegelten Gazastreifens. Von dort aus haben militante Palästinenser auf israelische Kommunen wie Netivot gefeuert. Die israelische Armee sprach später von mindestens 150 Geschossen. Größtenteils seien sie in unbebautem Gebiet eingeschlagen. Einige wurden abgefangen. Medien berichteten über mehrere verletzte Israelis.

Feuer in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff als Reaktion auf Angriffe der Hamas.

Reaktion: Schwere Luftschläge

Israel macht die in Gaza herrschende radikal-islamische Hamas für die neuerlichen Angriffe verantwortlich und reagiert mit Luftschlägen. Es sind die schwersten seit Langem.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Elli Ben-Dahan von der Partei "Jüdisches Heim" sagte dem Radiosender Kan Reschett Bett: "Wir lassen die Armee ihre Arbeit tun." Vergangene Nacht habe die Armee mehr als 140 Ziele angegriffen: Kasernen, Waffenlager und viele andere bedeutende Ziele der Hamas. "Ich habe keine Zweifel daran, dass dies der Hamas zu verstehen gibt, den Beschuss einzustellen."

Mehrere Tote

Nach palästinensischen Behördenangaben wurden mindestens drei Menschen getötet. Es soll sich um ein Hamas-Mitglied sowie um eine schwangere Frau und ein Kleinkind gehandelt haben. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt.

Israels stellvertretender Verteidigungsminister Elli Ben Dahan gab zu verstehen, dass Israel nach jedem weiteren Angriff zurückschlagen werde. Die Truppen im Süden Israels wurden bereits verstärkt. "Die Hamas weiß auch, dass wir die Anzahl der Angriffsziele noch weiter erhöhen und ihr noch viel größeren Schaden zufügen können", sagte er.

Die israelischen Regionen in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens kamen zunächst nicht zur Ruhe. Wiederholt heulten am Donnerstagvormittag Sirenen auf, um die Bevölkerung vor Beschuss aus der abgeriegelten Küstenregion zu warnen.

Drohungen gegen Israel

Palästinensische Quellen sprechen von einer angespannten Lage in Gaza. Die Hamas, der islamische Jihad und militante Splittergruppen hätten Drohungen gegen Israel ausgesprochen.

Die ohnehin heikle Lage in und um Gaza hat sich nun während der laufenden Verhandlungen noch einmal zugespitzt. Israel und die Hamas führen unter UN-Vermittlung Gespräche über eine Waffenruhe. Der Ausgang ist offen.

Immerhin gab es gegen Mittag erste Signale der Entspannung. Die Hamas und ihre Verbündeten wollen vorerst die Angriffe beenden. "Diese Eskalation ist aufgrund von internationaler und regionaler Vermittlung vorbei", teilte die Vereinigung für den bewaffneten Widerstand mit - zu der auch die Hamas gehört.

Am Nachmittag soll das israelische Sicherheitskabinett unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammenkommen.

Neue Gewalt in Nahost

Kilian Neuwert, ARD Tel Aviv

