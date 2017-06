Vorteil für Macron Nur wenige gehen in Frankreich zur Wahl

Die Parlamentswahl in Frankreich mobilisiert noch weniger Menschen als bei der ersten Runde vor einer Woche. Bis 17 Uhr gaben nur 35,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Das hilft der Partei von Präsident Macron.

Bei der entscheidenden Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung zeichnet sich eine sehr geringe Wahlbeteiligung ab. Im zweiten Wahlgang gaben bis 17 Uhr nur 35,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Innenministerium bekanntgab.

Die Beteiligung war damit noch deutlich schwächer als im ersten Wahlgang vor einer Woche, als bis zum späten Nachmittag rund 40,8 Prozent abgestimmt hatten. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende des Tages bei 48,7 Prozent - das ist der bislang niedrigste Wert bei einer Parlamentswahl seit Gründung der Fünften Republik 1958.

Ellis Fröder, ARD Paris, zu den Aussichten der Opposition

tagesschau 13:15 Uhr, 18.06.2017







Erdrutschsieg erwartet

Präsident Emmanuel Macron kann damit auf einen Erdrutschsieg hoffen. Schon im ersten Wahlgang vor einer Woche hatte Macrons Partei deutlich vorne gelegen. Experten zufolge war er offenbar im Gegensatz zu den anderen Parteien in der Lage, seine Wähler zu mobilisieren.

Letzten Umfragen zufolge dürfte seine erst vor 14 Monaten gegründete Partei La République en Marche zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem 400 bis 470 der insgesamt 577 Abgeordnetenmandate gewinnen. Das liegt weit über den 289 Sitzen, die für eine absolute Mehrheit nötig sind. Für Macron treten zahlreiche Polit-Neulinge an. Sein Sieg wäre auch deshalb ein Bruch mit der Tradition.

Starke Verluste für etablierte Parteien erwartet

Den beiden etablierten Parteien der Sozialisten und Konservativen drohen somit starke Verluste. Größte Oppositionsgruppe werden voraussichtlich die konservativen Republikaner mit 70 bis 110 Sitzen sein. Die bisher dominierenden Sozialisten könnten auf 20 Sitze zurückfallen und damit nur noch knapp vor der Linken liegen.

Aber ebenfalls schlecht sieht es laut Umfragen für den rechtsextremen Front National aus. Dessen Parteichefin Marine Le Pen stimmte in Hénin-Beaumont im Norden Frankreichs ab, wo sie sich um einen Sitz in der Nationalversammlung bewarb. Im ersten Wahlgang hatte sie dort 46 Prozent der Stimmen gewonnen. Ein Einzug ins Parlament galt deshalb als wahrscheinlich.

Weitgehend freie Bahn für Reformen

Bewahrheiten sich die Umfragen, hätte Macron eine der größten parlamentarischen Mehrheiten seit Gründung der Fünften Republik 1958 - und weitgehend freie Bahn für seine sozialliberalen Reformen. Als eine der ersten Maßnahmen will er ein Gesetz für mehr Moral in der Politik durch die Nationalversammlung bringen. Es ist eine Reaktion auf Skandale wie die Scheinbeschäftigungsaffäre um den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon. Zudem will Macron das Arbeitsrecht reformieren. Dabei drohen im Herbst neue Massendemonstrationen der Gewerkschaften und der Linken.

Der linksgerichtete Kandidat Jean-Luc Mélenchon betonte die jedoch trotz allem die Rolle der Opposition im Parlament. "Wir sind in Frankreich, nicht in Russland", sagte er dem Radiosender Europe 1. "Wir werden weniger Vertreter der Opposition haben als es in Russland gibt." Wenn Macron zu viel Macht bekomme, "glaubt er am Ende noch, er könne auf dem Wasser gehen", so Mélenchon.

Relative Mehrheit reicht

Bereits im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag war Macrons Bündnis mit 32,3 Prozent klar vorne gelandet. Anders als im ersten Wahlgang reicht in der zweiten Runde eine relative Mehrheit, damit ein Kandidat seinen Wahlkreis gewinnt.

Macron gab seine Stimme in der Küstenstadt Le Touquet im Norden des Landes ab. Premierminister Edouard Philippe, der sich erst kürzlich Macrons Partei La République en Marche angeschlossen hatte, wählte in der Hafenstadt Le Havre.

Die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr.