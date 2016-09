Wenn heute in New York der erste UN-Gipfel zum Thema Flucht und Migration beginnt, wird es auch um die Lage in Afghanistan gehen. Mehr als eine Million Menschen sind dort im Land auf der Flucht - unter ihnen viele Kinder.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu-Delhi

Nawzia vermisst ihr Zuhause.

Die kleine Nawzia fällt sofort auf. Ihr knallrotes Kopftuch leuchtet in der staubigen Landschaft. Die dominierende Farbe im Flüchtlingslager, in dem sie lebt, ist schlammbeige. Nawzia erinnert sich an Schüsse und Explosionen. An einen besonders lauten Knall mitten in ihrem Garten. Die Kämpfe um den ehemaligen Bundeswehrstandort Kundus haben ihr ihren Vater und ihre Cousine, die gleichzeitig ihre beste Freundin war, geraubt.

Die Zehnjährige vermisst ihr zu Hause. Vor allem ihre Freundinnen. Nawzia ist mit ihrer Mutter und acht Geschwistern von Kundus nach Kabul geflüchtet. Die Familie hat ihren kleinen Bauernhof, ihre Felder und das Vieh zurückgelassen und lebt heute in einer selbstgebauten Lehmhütte am östlichen Stadtrand von Kabul.

Viele Flüchtlinge aus der Region Kundus

In dieser Gegend haben sich rund 50 Familien aus der umkämpften Provinz Kundus im Norden Afghanistans niedergelassen. So ist auf einem kahlen Flecken Erde, zwischen den verwaisten Rohbauten mehrerer Hochhäuser, ein neues Flüchtlingslager entstanden. Eines von vielen.

Die Menschen im Lager müssen sich selbst versorgen. Nawzia und ihre Geschwister gehen nicht zur Schule. Die Mädchen waschen mit der Mutter Wäsche für andere Leute, die Brüder hüten Vieh oder arbeiten als Tagelöhner auf einer Baustelle.

Mohammed Akbar... ...und sein Bruder Abdul Manan.

"So schnell wie möglich wieder nach Hause"

"Ich konnte in unserem Garten mit meinen Freunden früher immer Fußball spielen. Das vermisse ich sehr", erinnert sich Nawzias Bruder Mohammed Akbar. Der 13-jährige Junge vermisst auch die Apfelbäume und Beerensträucher, mit denen er groß geworden ist. Mohammed Akbar hat nur einen Wunsch: Er will so schnell wie möglich zurück nach Hause und wieder Fußball spielen.

Sein älterer Bruder Abdul Manan ist mit 15 Jahren das männliche Oberhaupt der Flüchtlingsfamilie. Auf seinen Schultern lastet besonders viel Verantwortung. In Kundus ist er nur drei Jahre zur Schule gegangen. Er könne ein bisschen lesen und schreiben, sagt er.

Der älteste Sohn will nach Deutschland

Er wolle nach Deutschland und Geld für die Familie verdienen, so Abdul Manan. "Ich weiß, dass die Reise gefährlich ist. Aber ich habe gehört, wie gut und sicher das Leben in Deutschland ist. Ich will unbedingt nach Deutschland. In Afghanistan wird es niemals Frieden geben."

Abdul Manan versucht, sich bei Verwandten und Menschen, die ihm Arbeit geben, Geld für die Schlepper zu leihen, die ihn nach Europa schleusen sollen. Er hat auch mit seiner Mutter darüber gesprochen, Land in Kundus zu verkaufen.

Mehr als 1,2 Millionen Afghanen sind im eigenen Land auf der Flucht - wie diese Menschen aus Kundus, die zurzeit in Kabul sind.

"Natürlich möchte ich, dass er bei uns bleibt. Aber wenn unser Leben sich nicht verbessert, dann sollte ich ihn nicht aufhalten, sondern ermutigen", sagt die Mutter - in der Hoffnung, dass sich auch ihr Leben verbessert, wenn ihrem ältesten Sohn die Flucht nach Deutschland gelingt.

Mehrheit der Flüchtlinge sind Kinder

Insgesamt sind derzeit mehr als 1,2 Millionen Afghanen im eigenen Land auf der Flucht. Allein zwischen Januar und Anfang September sind fast 250.000 Menschen durch die Kämpfe im Land entwurzelt worden. Mehr als die Hälfte der Binnenflüchtlinge sind Kinder wie Manan, Akbar und Nawzia aus Kundus.

Afghanistan - Kinder des Krieges

S. Petersmann, ARD Neu-Delhi

