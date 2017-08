Rund um das Dorf Bondo im Schweizer Kanton Graubünden hat es erneut einen Felsabgang gegeben. Laut Medienberichten gibt es aber bislang keine Informationen über Verletzte oder Opfer. Retter sind nach dem Felssturz von Mittwoch weiter auf der Suche nach Vermissten.

Zwei Tage nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz soll erneut Gestein im Hochgebirge abgebrochen sein. Am Berg Piz Cengalo sei eine neue Staubwolke zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Zeitung "Blick", die im Dorf Bondo nahe der Bergsturz-Stelle war. Die Geröll- und Schlammlawine direkt neben dem Dorf sei erneut in Bewegung geraten. Das berichtet auch der Nachrichtensender n-tv. Ein Reporter vor Ort konnte aber keine Angaben zu Verletzten oder Opfern machen.

Keine offizielle Bestätigung

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte die Meldung zunächst nicht. Ob sich zu dem Zeitpunkt noch Retter auf der Suche nach den acht Vermissten in dem Gelände aufhielten, war ebenfalls zunächst unklar.

Nach dem gewaltigen Bergsturz beim Dorf Bondo im Schweizer Kanton Graubünden am Mittwoch war die Suche nach den acht Vermissten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fortgesetzt worden. Etwa 120 Rettungskräfte waren am Morgen mit Hubschraubern, Infrarotkameras und Suchhunden im Einsatz. Die Arbeiten waren in der Nacht aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden.

In den höheren Lagen zeigt sich ein Bild der Verwüstung, berichteten Retter im Schweizer Fernsehen. Der Schutt türme sich dort 40 bis 50 Meter hoch auf. Die acht vermissten Wanderer und Bergsteiger - Schweizer, Österreicher und Deutsche - hätten in der Sciora-Hütte übernachtet und seien am Mittwoch zwei Stunden vor dem Bergsturz losgegangen, berichtete der Hüttenwirt dem Schweizer Fernsehen. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihnen. Die vermissten Deutschen stammen laut der Kantonspolizei aus Baden-Württemberg. Die Überlebenschancen der Vermissten seien "nicht im hohen Bereich", sagte die Polizei bei einer Pressekonferenz.

Suche nach Vermissten in Schweizer Alpen

Zweite vermisste Wanderergruppe unversehrt

Eine zweite Wanderergruppe, die auch in dem Tal in Graubünden vermutet und vermisst gemeldet worden war, war unversehrt nach Italien gelangt, wie eine Sprecherin der Polizei im Kanton Graubünden bestätigte.

Das Dorf Bondo war am Mittwoch evakuiert worden. Am 3369 Meter hohen Piz Cengalo hinter Bondo hatten sich Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert. "Das war der größte Bergsturz der letzten Jahrzehnte", sagte Martin Keiser vom Amt für Wald und Naturgefahren.

Tonnen von Gesteinsmassen haben sich am 3369 Meter hohen Piz Cengalo gelöst ... ... und sind bis in den Ort Bondo herunter gestürzt.

Es rutschten nach Schätzungen bis zu vier Millionen Kubikmeter Geröll mit Schlamm und größeren Gesteinsbrocken nach. Das ist mehr, als die Außenalster in Hamburg an Volumen fasst. Die graue Masse schob sich direkt an den Häusern des Ortes vorbei, wie dramatische Bilder zeigen.

Experten hatten gewarnt

Das Dorf Bondo am Talschluss musste geräumt werden. Rund 100 Einwohner kamen mit dem Schrecken davon, weil ein Vorwarnsystem Alarm geschlagen hatte. Experten hatten den Bergsturz erwartet, seien aber von den mitgeschwemmten Wassermassen überrascht worden, berichtete die Lokalzeitung "Engadiner Post". Der Bergsturz habe sich durch mehrere Felsstürze in den Jahren 2011, 2012 und 2016 angekündigt sowie durch ein Ereignis am 21. August, so der Schweizerische Erdbebendienst. Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz.