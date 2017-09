Fünf Atommächte gibt es offiziell, doch atomare Waffen besitzen auch andere Staaten. tagesschau.de erklärt, warum das international bei den einen geduldet wird und bei den anderen zu internationalen Krisen führt.

Von Vera Dreckmann, WDR

Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg hält diese Situation für hochgefährlich: "Wir haben ein Dreiklassensystem, das dringend der Nachbesserung bedarf." Er beklagt vor allem, dass insbesondere die neue amerikanische Regierung unter Donald Trump - anders als Barack Obama - und auch Russland nicht bereit seien, sich für eine kernwaffenfreie Welt einzusetzen. Diese beiden Staaten träfe die Hauptverantwortung, weil sie über 90 Prozent aller Nuklearwaffen verfügten und nicht bereit seien, über Abrüstung zu verhandeln: "Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die irgendwann in der Katastrophe enden kann."

Die pakistanische Rakete Shaheen-3 - hier vorgeführt bei einer Parade in Islamabad - kann nukleare Sprengköpfe tragen.

Indien, Pakistan, Nordkorea haben ebenfalls Atomwaffen in ihren Arsenalen, wie man anhand von Atomwaffentests belegen kann. Im Falle von Israel geht man zumindest davon aus. Mit Ausnahme von Nordkorea wird dies aber geduldet. 186 Staaten besitzen keine Atomwaffen und haben sich vertraglich dazu verpflichtet, dabei zu bleiben.

Daneben liegt im Augenblick in der Vollversammlung der Vereinten Nationen der sogenannte UN-Verbotsvertrag für Nuklearwaffen zur Unterzeichnung aus. 122 der 193 UN-Mitgliedsstaaten wollen damit die vollständige Vernichtung aller Nuklearwaffen erreichen. Hintergrund ist die Weigerung der USA und Russland, über Abrüstung zu verhandeln. Einige Staaten werden diesen Vertrag nicht unterzeichnen: Neben den fünf Atommächten gehören dazu auch die NATO-Staaten, auf deren Boden Nuklearwaffen lagern, unter anderem Deutschland. Kritiker bemängeln: Dieser Vertrag regele nicht die Abrüstung bestehender Arsenale.

Die internationale Atomenergie-Organisation in Wien (IAEO) kontrolliert die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages - dazu gehören Inspektionen in kerntechnischen Anlagen in den Ländern vor Ort. Manchmal ist es für die Inspektoren aber sehr schwierig zu erkennen, ob die Länder Kernenergie nur zivil oder auch militärisch nutzen. Nach dem Irakkrieg haben sich 139 Staaten dazu verpflichtet, auch unangemeldete Kontrollen zu akzeptieren.