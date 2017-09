Die USA haben sich nach EU-Angaben mit anderen Partnern darauf geeinigt, dass der Iran das internationale Atomabkommen einhält. Trump hat sich schon entschieden, ob er das Abkommen trotzdem kündigt. Er sagt aber noch nicht wie.

US-Außenminister Rex Tillerson hat das Atomabkommen mit dem Iran kritisiert, Teheran aber zugleich die Erfüllung der Vereinbarung bescheinigt. Die US-Regierung habe erhebliche Probleme mit der Abmachung, sagte Tillerson am Mittwochabend nach einem Treffen mit den Außenministern aus dem Iran, Deutschland, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Laut Angaben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sind sich die Vertragspartner einig, dass alle Parteien sich an die Abmachung halten würden.

Hinhaltetaktik à la Trump

Ob die Vereinigten Staaten an dem Abkommen festhalten, bleibt weiter unklar. US-Präsident Donald Trump hat zwar nach eigenen Angaben bereits eine Entscheidung gefällt, hält diese aber noch geheim. "Ich habe mich entschieden", sagte Trump auf mehrmalige Nachfragen. Der iranische Präsident Ruhani bezeichnete Trumps Rhetorik indes als ignorant, absurd und hasserfüllt.

Trump hatte zuvor signalisiert, dass er aus dem Abkommen, das vor zwei Jahren von sieben Staaten geschlossen wurde, aussteigen könnte. Die Iraner haben im Gegenzug damit gedroht, umstrittene Atomaktivitäten für den möglichen Bau einer Bombe wiederaufzunehmen.

Trump griff in seiner Rede den Iran an.

Gabriel betont Bedeutung

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich gegen Änderungen am Atomabkommen mit dem Iran ausgesprochen. Deutschland habe "jedes Interesse, das Atomabkommen mit dem Iran nicht zu gefährden und erst recht nicht aufzukündigen. Nicht jetzt, und nicht in der Zukunft", sagte Gabriel nach Angaben des Auswärtigen Amtes.

"Schlechtester Deal

Am Vortag hatte Trump in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung das Atomabkommen am Dienstag als "Peinlichkeit" für die USA bezeichnet. Sein Vizepräsident Mike Pence erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass der Iran sich weiterhin über den Geist des Abkommens hinwegsetze.

Trump hat bis zum 15. Oktober Zeit, um dem Iran zu bescheinigen, dass dieser sich an das Abkommen hält. In der Übereinkunft hat Teheran im Gegenzug für eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen versprochen, jene Teile seines Atomprogramms einzuschränken, die für den Bau von Atomwaffen verwendet werden könnten.