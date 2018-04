Facebook-Chef Zuckerberg beginnt seine Aussage zum Datenskandal vor dem US-Kongress mit einer Entschuldigung - und präsentiert danach nicht viel Neues: Man habe Fehler gemacht und arbeite an der Verbesserung.

"Es tut mir Leid. Es war mein Fehler. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist" - so klingt es, wenn sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem Handels- und Justizausschuss des US-Kongresses entschuldigt. Zwei Tage lang wird er sich für den jüngsten Datenskandal und seine Folgen befragen lassen müssen - dafür, dass das soziale Netzwerk seine Verantwortlichkeiten nicht breit genug definiert und Missbrauch zugelassen habe, wie Zuckerberg selbst es ausdrückt.

App-Verbannung möglich

Seitdem bekannt wurde, dass Facebook die Weitergabe der Profildaten von Millionen Nutzern an die Beraterfirma Cambridge Analytica nicht verhinderte, hat der 33-Jährige mehrfach Abbitte geleistet - zuletzt in einer Erklärung, die er am Morgen vor der Anhörung veröffentlichte. Bereits am Vortag hatte er sich in Washington mit US-Politikern zu Gesprächen getroffen, um vor der Anhörung die Wogen zu glätten.

Vor den Abgeordneten kündigte Zuckerberg nun an, alle Facebook-Apps zu untersuchen, die Zugriff auf zahlreiche Nutzerinformationen haben - es sei auch möglich, Apps von Facebook zu verbannen. "Es gibt noch viel zu tun", räumte Zuckerberg ein.

"Weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten"

Auf die Nachfrage von Chuck Grassley, des Justizausschuss-Vorsitzenden im Kongress, welche Daten von Cambridge Analytica abgeschöpft wurden, wich er jedoch ebenso aus wie auf Detailfragen nach Facebooks konkreten Maßnahmen zur Verbesserung. Es werde einige Zeit dauern, "all die Veränderungen abzuarbeiten, die wir vornehmen müssen", sagte Zuckerberg dazu. Diesem Ziel sei er verpflichtet.

Ein wichtiger Teilaspekt wird wohl die Rolle Facebooks bei der Meinungsbildung von US-Bürgern im Präsidentschaftswahlkampf sein. Bis zu 146 Millionen Nutzer sollen in dieser Zeit Inhalte auf Facebook gesehen haben, hinter denen eine russische Agentur steckt, die Beobachter der Manipulation und Einmischung in die US-Wahl beschuldigen. Zuckerberg sagte dazu vor dem Kongress, er arbeite mit US-Sonderermittler Robert Mueller in dessen Untersuchung zusammen. Er sei jedoch noch nicht persönlich befragt worden und wisse nicht, ob sein Unternehmen eine Vorladung erhalten habe.

"Jedem eine Stimme geben"

Immerhin - Zuckerbergs Aussage zufolge setzt er sich weit höhere Ziele als die Aufklärung der jüngsten Daten- und Meinungsskandale: "Wir werden weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um das volle Ausmaß der russischen Einmischung zu sehen und wir werden unseren Teil dazu beitragen, nicht nur die Integrität freier und fairer Wahlen rund um die Welt sicherzustellen, sondern auch jedem eine Stimme zu geben und überall eine zum Guten wirkende Kraft in der Demokratie zu sein."

Am Mittwoch soll der Facebook-Chef dem Energie- und Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen.