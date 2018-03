Facebook-Chef Zuckerberg will nicht vor dem britischen Parlamentsausschuss für Digitales, Kultur und Medien erscheinen. Die Abgeordneten wollten ihn persönlich zum Datenskandal befragen. Auch US- und EU-Abgeordnete haben Redebedarf.

Mark Zuckerberg, Chef des Sozialen Netzwerks Facebook, lehnt es ab, sich persönlich den Fragen britischer Parlamentarier zu stellen. Er erklärte, stattdessen seinen Technologie-Chef Mike Schroepfer oder den obersten Produktmanager Chris Cox zu den Abgeordneten zu schicken. Außerdem entschuldigte sich der Konzern mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen, unter anderem in der "Süddeutschen Zeitung"

Die britischen Abgeordneten wollen wissen, wie es sein konnte, dass Informationen über Millionen von Nutzern in die Hände der Politikberatungs-Agentur Cambridge Analytica gekommen waren. Damian Collins, Vorsitzender des zuständigen Parlamentsausschusses, erklärte, man bemühe sich weiter, Zuckerberg zu befragen - "entweder persönlich oder über eine Videoverbindung".

Whistleblower Christopher Wylie spricht vor britischen Parlamentsabgeordneten über den Facebook-Datenskandal.

Wahlen und Abstimmungen beeinflusst?

Anders als Zuckerberg ist Christopher Wylie am Mittag vor dem Ausschuss erschienen. Der ehemalige Mitarbeiter von Cambridge Analytica, der den Facebook-Skandal öffentlich gemacht hat, beschuldigt seine ehemalige Firma, Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen zu haben, um sie unter anderem für den Wahlkampf des jetzigen US-Präsidenten Donald Trump zu verwenden.

Außerdem seien sie für die Kampagne vor der Volksabstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens genutzt worden. Ohne Cambridge Analytica und ihre kanadische Schwesterfirma Aggregate IQ sei das Votum der Briten für den EU-Ausstieg "niemals möglich" gewesen, sagte Wylie mehreren europäischen Zeitungen in einem gemeinsamen Interview. Darüber hinaus habe die Pro-Brexit-Kampagne um den heutigen britischen Außenminister Boris Johnson deutlich mehr Geld in Datenanalysen und gezielte Werbung investiert als die britischen Wahlkampfregeln erlauben.

Redebedarf auch in Washington und Brüssel

Nicht nur in Großbritannien, auch in den USA und in anderen Ländern Europas wollen Abgeordnete Zuckerberg zu dem Datenskandal befragen. Nachdem EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bereits in der vergangenen Woche Zuckerberg zu einer Befragung ins Europaparlament eingeladen hatte, fordern europäische Grünen-Politiker jetzt, Vertreter von Facebook und Cambridge Analytica vor dem Ausschuss für Konstitutionelle Fragen anzuhören.

"Der Facebook-Skandal geht direkt ins Herz der Demokratie", sagte der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. "Sollte klar werden, dass illegale Methoden von Cambridge Analytica den Ausgang des Brexit-Referendums beeinflusst haben, ist die Legitimität der Abstimmung infrage gestellt."

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Großbritannien